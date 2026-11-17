डिजिटल डेस्क, ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोमवार को कहा कि भारत-चीन सीमा पर सीमा को लेकर अलग-अलग धारणाओं के कारण दोनों तरफ से घुसपैठ होती रहती है।

उन्होंने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर स्थिति सामान्य है और भारतीय सेना देश के इलाके की प्रभावी ढंग से रक्षा कर रही है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य की सीमा तिब्बत के साथ लगभग 1,200 किलोमीटर लंबी है, जो चीन के नियंत्रण में है।

'दशकों से अनसुलझा सीमा विवाद' उन्होंने बताया कि सीमा विवाद दशकों से अनसुलझा है। मुख्यमंत्री हाल ही में आई उन खबरों पर सवालों का जवाब दे रहे थे, जिनमें कहा गया था कि चीनी सेना (पीएलए) के जवान राज्य के ऊपरी सुबनसिरी जिले में घुस आए हैं।