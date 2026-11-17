'भारत-चीन सीमा पर 'घुसपैठ' दोनों तरफ से होती है', सीएम खांडू बोले- स्थिति है सामान्य
मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि भारत-चीन सीमा पर अलग-अलग धारणाओं के कारण दोनों तरफ से घुसपैठ होती है, लेकिन ...और पढ़ें
HighLights
सीएम खांडू ने भारत-चीन सीमा पर घुसपैठ की बात कही।
वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर स्थिति सामान्य बताई।
मैकमोहन रेखा के संदर्भ में सीमा विवाद समझने की बात।
डिजिटल डेस्क, ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोमवार को कहा कि भारत-चीन सीमा पर सीमा को लेकर अलग-अलग धारणाओं के कारण दोनों तरफ से घुसपैठ होती रहती है।
उन्होंने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर स्थिति सामान्य है और भारतीय सेना देश के इलाके की प्रभावी ढंग से रक्षा कर रही है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य की सीमा तिब्बत के साथ लगभग 1,200 किलोमीटर लंबी है, जो चीन के नियंत्रण में है।
'दशकों से अनसुलझा सीमा विवाद'
उन्होंने बताया कि सीमा विवाद दशकों से अनसुलझा है। मुख्यमंत्री हाल ही में आई उन खबरों पर सवालों का जवाब दे रहे थे, जिनमें कहा गया था कि चीनी सेना (पीएलए) के जवान राज्य के ऊपरी सुबनसिरी जिले में घुस आए हैं।
उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को मैकमोहन रेखा के ऐतिहासिक संदर्भ में समझने की जरूरत है, जिसे चीन मानने से इन्कार करता है।
चीनी खुसपैठ की खबरें
ऊपरी सुबनसिरी के दूर-दराज के तक्सिंग इलाके में चीनी घुसपैठ की खबरें जून में सामने आई थीं। तब नाह वेलफेयर सोसाइटी नामक एक स्थानीय संगठन ने आरोप लगाया था कि चीनी सेना ने उन इलाकों में अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है, जिनका इस्तेमाल पारंपरिक रूप से स्थानीय समुदाय करते आए हैं।
(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ।)
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