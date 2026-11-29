डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आयकर विभाग के दो प्रमुख कर्मचारी संघों ने कहा है कि यदि केंद्र सरकार उनकी लंबित मांगों का समाधान नहीं करती है तो वे एक दिसंबर से शुरू होने वाले तलाशी और सर्वे अभियानों में हिस्सा नहीं लेंगे। इनकी ओर से जारी एक प्रस्ताव में कहा गया है कि उनकी 12 सूत्रीय मांगों का उद्देश्य कर्मचारियों की गरिमा और अधिकारों की रक्षा करना है।

दोनों संघों के बयानों में कहा गया है कि हालांकि हम सीबीडीटी (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) द्वारा उठाए गए सकारात्मक कदम को स्वीकार करते हैं, लेकिन यह चिंता का विषय है कि कई महत्वपूर्ण मुद्दे अब भी सीबीडीटी अध्यक्ष के स्तर पर मंजूरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस लंबी देरी के पीछे कोई ठोस कारण भी नहीं बताया गया है।

प्रस्ताव में कहा गया है कि राजस्व सचिव और उसके बाद सीबीडीटी के अध्यक्ष के साथ हुई चर्चा को पांच महीने से अधिक का समय बीत चुका है फिर भी कई पुराने मुद्दे अनसुलझे पड़े हैं। हमारी लगातार बातचीत और काफी संयम बरतने के बावजूद, कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है।