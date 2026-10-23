महाराष्ट्र: वर्धा में अदालत में पेश होने पहले अपराधी ने डॉक्टर को मारा थप्पड़, पुलिस भी थी मौजूद; चिकित्सक संघ नाराज

डिजिटल डेस्क, वर्धा। महाराष्ट्र के वर्धा जिले के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पुलिस की मौजूदगी में ही एक अपराधी ने महिला चिकित्सा अधिकारी को थप्पड़ मार दिया। इस घटना से चिकित्सक समुदाय में भारी रोष फैल गया है।

घटना आर्वी तालुका के तलेगाव श्यामजी पंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हुई। वहां डॉ. श्रद्धा भुमरे चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत थीं। पुलिस अदालत में पेश करने से पहले आरोपी की मेडिकल जांच के लिए उसे लेकर आई थी।

जांच पूरी होने और आरोपी से हस्ताक्षर कराने के बाद उसने अचानक डॉक्टर के गाल पर थप्पड़ मार दिया। आरोपी कादिर अली रज्जाक अली स्थानीय निवासी है और उस पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है।

उपस्थित पुलिसकर्मी हैरान रह गए और उन्होंने आरोपी को पकड़ लिया। लेकिन घटना से वहां मौजूद मरीज और अस्पताल कर्मचारी भी स्तब्ध रह गए। चिकित्सक संघ का विरोध सरकारी चिकित्सक संघ ने इस घटना का कड़ा विरोध जताया है। राजपत्रित चिकित्सा अधिकारी संघ के प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर शिकायत की और निवेदन सौंपा। उन्होंने कहा कि घटना के समय मौजूद पांच पुलिसकर्मियों ने जरूरी सावधानी नहीं बरती, जो कर्तव्य में लापरवाही है।