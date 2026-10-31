तेलंगाना में दर्दनाक घटना: पुलिस और अस्पतालकर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाकर युवक ने की खुदकुशी, जांच शुरू

पीटीआई, आदिलाबाद। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में इलाज कराने पहुंचे दलित युवक ने पुलिस और अस्पतालकर्मियों पर अपमानित करने का आरोप लगाते हुए कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। हालांकि, पुलिस ने युवक के आरोप का खंडन किया है।

भाजपा और भारत राष्ट्र समिति ने पीड़ित परिवार को न्याय देने की मांग की है। पुलिस ने के अनुसार, 28 अगस्त की शाम बिच्छू के डंक मारने से घायल कांबले राहुल इलाज के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचा था, जहां उसने लापरवाही का आरोप लगाते हुए वीडियो बनाना शुरू कर दिया।