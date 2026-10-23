रायपुर में विसर्जन के दौरान टला बड़ा हादसा, 53 वर्षीय बनलता ने तालाब में कूदकर बचाई दो डूबते किशोरों की जान

जेएनएन, रायपुर। तालाब किनारे विसर्जन का शोर अचानक थम गया। दो बेटियों की मां 53 वर्षीया बनलता शुक्ला तालाब में कूद पड़ी थीं। सभी स्तब्ध हो गए। हड़बड़ा गए। सतर्क हुए तो देखा कि दो किशोर तालाब के बीच डूब रहे थे। बचपन में सीखी तैराकी बनलता को इस उम्र में काम आई।

स्थानीय लोगों की मदद से बनलता 12 वर्षीय तुषार साहू एवं 17 वर्षीय लक्की साहू के जीवन की डोर को खींच लाने में सफल रहीं। दोनों संतोषी नगर क्षेत्र के हनुमान नगर के निवासी हैं। बनलता बताती हैं कि वह बुधवार रात बोरिया रोड स्थित कांदुल तालाब किनारे बैठकर विसर्जन देख रही थीं। बैंड बाजा और डीजे के शोर-शराबे में कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तभी दो बच्चे बीच तालाब में डूबते हुए देख उन्हें बचाने के लिए आवाज लगाई, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया। ऐसे में वह खुद तालाब में कूद गई।