डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र के संभाजीनगर से बेहद हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां एक व्यक्ति ने अपने दो छोटे बेटों को नहर में फेंक दिया। पीड़ित बच्चे 7 साल के आर्यन और 5 साल के श्याम हैं।

आरोपी 40 वर्षीय सोमनाथ दामोदर रोडगे ने सोमवार शाम अपने दोनों बेटों को स्कूटर पर बैठाकर चॉकलेट और वड़ा पाव खरीदने के बहाने बाहर निकाल गया। पाथान कस्बे की एक नहर के पास पहुंचकर उसने बच्चों को पानी में फेंकने की कोशिश की।