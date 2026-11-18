डिजिटल टीम, नई दिल्ली। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ) 2026 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) लाउंज और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) पैवेलियन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (सीपीएफसी) रमेश कृष्णमूर्ति, ईएसआईसी के महानिदेशक अशोक कुमार सिंह व दोनों संस्थाओं के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

केंद्रीय मंत्री ने की सराहना केंद्रीय मंत्री ने विभिन्न कियोस्क पर उपलब्ध सुविधाओं और पहलों का जायजा लिया और वहां मौजूद आगंतुकों से संवाद किया। उन्होंने श्रमिकों, पेंशनभोगियों, नियोक्ताओं और आम जनता के लिए सामाजिक सुरक्षा सेवाओं को अधिक सुलभ, कुशल और आकर्षक बनाने वाली नागरिक-केंद्रित एवं तकनीक-आधारित पहलों की सराहना की।

ईपीएफओ लाउंज में कई विशेष सेवाएं और कठपुतली शो ईपीएफओ लाउंज में आने वाले लोगों को योजनाओं के फायदों से अवगत कराने के लिए 'राजा रैंचो' नामक कठपुतलियों का एक दिलचस्प प्रदर्शन रखा गया है। इसके अतिरिक्त यहां सहायता के लिए कई विशेष कियोस्क लगाए गए हैं, जिनमें प्रमुख हैं:

1. शिकायतों के समाधान के लिए 'निधि आपके निकट' / शिकायत निवारण कियोस्क।

2. ऑनलाइन मार्गदर्शन, क्लेम फाइल करने और केवाईसी (KYC) सुधार के लिए 'ई-सर्विसेज डेस्क'।

3. प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना और फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी कियोस्क।

4. ईपीएफओ की नई योजनाओं की जानकारी देने वाला कियोस्क।

5. पेंशन संबंधी सवालों और डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए पेंशन हेल्प डेस्क।

6. रोजगार और सामाजिक सुरक्षा सेवाओं के लिए नेशनल करियर सर्विसेज (एनसीएस) / ई-श्रम कियोस्क।

ईएसआईसी पैवेलियन में मुफ्त स्वास्थ्य जांच और इंटरैक्टिव गतिविधियां ईएसआईसी पैवेलियन में आगंतुकों के लिए कई जन-अनुकूल सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यहां ब्लड प्रेशर और ब्लड ग्लूकोज टेस्ट जैसी मुफ्त स्वास्थ्य जांच, मौके पर ही आधार सीडिंग और काउंटर पर शिकायतों के समाधान की व्यवस्था है। साथ ही, लोगों को दिल्ली और हरियाणा के वरिष्ठ ईएसआईसी अधिकारियों से सीधा संवाद करने का अवसर भी मिल रहा है।

जागरूकता को रोचक बनाने के लिए पैवेलियन में डिजिटल स्क्रीन, ऑडियो-विजुअल प्रेजेंटेशन, 'ईएसआईसी को जानें' क्विज और 'सेल्फी लें और डॉक्टर बनें' जैसी गतिविधियों के साथ विजेताओं के लिए रोजाना गुडी बैग व अन्य उपहार रखे गए हैं। इसके अलावा, क्यूआर-कोड आधारित एक डायरेक्ट फीडबैक व्यवस्था भी शुरू की गई है, जिसकी निगरानी स्वयं बीमा आयुक्त रोजाना करते हैं, ताकि आम लोगों के सुझाव सीधे वरिष्ठ प्रबंधन तक पहुंच सकें।