IIT बॉम्बे में तीन साल पहले सुसाइड करने वाले छात्र के पिता पुलिस हिरासत में, गेट पर कर रहे थे प्रदर्शन

डिजिटल डेस्क, मुंबई। आईआईटी-बॉम्बे में बी.टेक सेकंड ईयर के छात्र साहिल वाकोडे के आत्महत्या के बाद से ही छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने उस छात्र के माता-पिता भी आए, जिनके बेटे ने 2023 में आत्महत्या कर ली थी।

2023 में आत्महत्या करने वाले IIT-B के छात्र दर्शन सोलंकी के पिता रमेशभाई सोलंकी कैंपस में विरोध प्रदर्शन में शामिल होने आए थे। सोमवार को पवई पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए छात्र के पिता दर्शन सोलंकी के पिता कैंपस में जातिगत भेदभाव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ थे। वे इस साल संस्थान में आत्महत्या से हुई तीन मौतों के बाद उठाए गए कदमों को लेकर IIT-B के डायरेक्टर शिरीष केदारे से चर्चा करना चाहते थे।