IIT बॉम्बे के हॉस्टल से हटाए जा रहे सीलिंग फैन, दीवारों पर लगेंगे नए पंखे; सुसाइड केस के बाद फैसला

डिजिटल डेस्क, मुंबई। IIT बॉम्बे में दूसरे साल के B.Tech स्टूडेंट साहिल वाकोडे की आत्महत्या के बाद कैंपस में हंगामा जारी है। इस बीच कैंपस में एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है।

छात्र की मौत के बाद सीलिंग फैन (छत वाले पंखे) को हटाकर वॉल-माउंटेड फैन (दीवार पर लगने वाले पंखे) लगाने का काम शुरू किया गया है।

सीलिंग फैन की जगह कैंपस में लग रहे वॉल-माउंटेड फैन

महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के रहने वाले और एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग के छात्र साहिल का शव शुक्रवार शाम पवई कैंपस स्थित उनके हॉस्टल के कमरे में लटका हुआ मिला था। वहीं अब प्रशासन छत वाले पंखों को हटाकर दीवार पर लगने वाले पंखे लगा रहा है।