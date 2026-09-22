छात्रों का उत्पीड़न और जाति को लेकर प्रदर्शन, IIT बॉम्बे सुसाइड केस में दो तरफ बंटे यूजर्स

डिजिटल डेस्क, मुंबई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई (IIT-Bombay) में एक छात्र के आत्महत्या करने के बाद कैंपस के छात्रों से लेकर सोशल मीडिया तक लोग दो गुटों में बंट गए हैं।

इस घटना के केंद्र में प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला हैं, जहां एक पक्ष प्रोफेसर के साथ खड़ा है, वहीं दूसरा पक्ष उन्हें कैंपस से पूरी तरह सस्पेंड करने की मांग रहा है।

छात्र की मौत के बाद सोमवार को प्रोफेसर डूला को एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स के डीन पद से हटा दिया गया। हालांकि, वह एनर्जी साइंस और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में प्रोफेसर बने हुए हैं, जहां मृतक छात्र एनरोल्ड था।

वह उस परीक्षा के इनविजिलेटर भी थे जिसमें मृतक छात्र को कथित तौर पर नकल करते हुए पकड़ा गया था। इसके कुछ ही घंटों बाद उसने आत्महत्या कर ली थी।

सुसाइड केस पर सोशल मीडिया पर बहस

IIT-B में सुसाइड को लेकर ऑनलाइन बहस तेज हो गई है, जिसमें विरोध कर रहे स्टूडेंट्स और उकसाने के आरोपी प्रोफेसर, दोनों का सपोर्ट किया जा रहा है।

कुछ लोगों ने दावा किया कि रिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स पढ़ाई के दबाव से जूझते हैं और चीटिंग का सहारा लेते हैं और तर्क दिया कि प्रोफेसर ने उन्हें डिसिप्लिन में रखकर कुछ गलत नहीं किया।

सोशल मीडिया पर जहां एक तरफ लोग प्रोफेसर के छात्रों के साथ बर्ताव पर चर्चा कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग प्रोफेसर के समर्थन में हैं और जाति को लेकर हो रहे प्रोटेस्ट का विरोध कर रहे हैं।

IIT-B में प्रोफेसर डूला पर तकरार

छात्र की आत्महत्या की घटना ने प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थान को हिलाकर रख दिया है। सोमवार को, IIT-B के फैकल्टी फोरम ने डूला के समर्थन में एक बयान जारी किया। प्रोफेसर को एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स के डीन पद से हटाए जाने के विरोध में मार्च निकाला और IIT-B ने कहा कि वह उन्हें कानूनी मदद देगा।