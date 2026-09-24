IIT बॉम्बे में मिड-सेमेस्टर परीक्षाएं टलीं, साहिल वकोडे सुसाइड केस के बीच संस्थान का फैसला

डिजिटल डेस्क, मुंबई। IIT बॉम्बे के बी.टेक सेकंड ईयर के छात्र साहिल वकोडे की आत्महत्या के बाद कैंपस में विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी बीच संस्थान ने मिड-सेमेस्टर एग्जाम टालने का फैसला लिया है।

पहले 26 और 27 सितंबर को होने वाली परीक्षाएं अब आधिकारिक तौर पर 10 और 11 अक्टूबर को होंगी। संस्थान के एक नोटिस के मुताबिक, यह फैसला छात्रों के प्रतिनिधियों से बातचीत के बाद लिया गया है।

परीक्षा से पहले बनेंगे नए और स्पष्ट नियम

IIT-बॉम्बे ने नई कमेटी का गठन किया है, जिसमें छात्रों का भी बराबर प्रतिनिधित्व है। ये कमेटी परीक्षा के दौरान निगरानी करने वाले इनविजिलेटर के लिए नियम तय करेगी, जो कि छात्रों के हितों को ध्यान में रखकर बनाए जाएंगे।