जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। ITT मद्रास और दिल्ली व IIM अहमदाबाद के बाद देश के कई और आईआईटी व आईआईएम अब देश से बाहर अपना कैंपस खोलने की तैयारी में है। इनमें से आईआईटी बॉम्बे ने तो अमेरिका व जापान के विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर कैंपस खोलने के लिए समझौता भी कर लिया है जबकि आईआईटी खडगपुर ने मलेशिया में अपना कैंपस खोलने को लेकर रूचि दिखाई है।

इसके साथ ही आईआईएम बैंगलोर भी इंडोनेशिया ने अपना कैंपस शुरू करने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि अगले साल के अंत देश से बाहर कई और आईआईटी व आईआईएम के अपने कैंपस शुरू कर सकते है।

इससे साथ ही आईआईटी और आईआईएम जिस तरह से ग्लोबल ब्रांड बनकर उभरे है, उनमें कई एशियाई और खाड़ी देशों की ओर से इनके कैंपस खोलने की मांग भी है। फिलहाल इसके तहत जिन देशों में कैंपस खोलने का प्रस्ताव है, उनमें नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया के साथ ही नाइजीरिया व सउदी अरब सहित कई अफ्रीकी व खाड़ी देश शामिल है।

सूत्रों की मानें तो आईआईटी दिल्ली व मद्रास अब विदेश में अपने दूसरे कैंपस को खोलने को लेकर भी तैयारी कर रहा है। जिसमें आईआईटी दिल्ली अब दुबई में अपना एक और कैंपस खोलने पर विचार कर रही है, जबकि आईआईटी मद्रास भी इंडोनेशिया में अपने नए कैंपस की संभावनाएं तलाश रहा है।

खास बात यह है कि इनमें से नेपाल और नाइजीरिया में सरकार इनके कैंपस खोलने का ऐलान भी कर चुकी है। हालांकि ये साफ है कि किस आईआईटी का कैंपस यहां खुलेगा। गौरतलब है कि अभी देश से बाहर तंजानिया के जांजीबार में आईआईटी मद्रास, अबूधाबी में आइआइटी दिल्ली व दुबई (यूएई) में आईआईएम अहमदाबाद ने अपना कैंपस शुरू किया है। इन्हें विदेश में अपने कैंपस खोलने की ये अनुमति नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) आने के बाद मिली है।