IAS या IPS किसकी सैलरी ज्यादा होती है? कौन होता है जिले का बॉस

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत की सबसे प्रतिष्ठित सरकारी नौकरियों की बात आए तो भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है।

हर साल लाखों युवा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) की परीक्षा में अपना सब कुछ झोंक देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये सेवाएं सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि सम्मान, ताकत और जिम्मेदारी का देती हैं।

लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में घूमता रहता है कि IAS की सैलरी कितनी होती है? आईपीएस कितना कमाता है? और क्या आईएएस, आईपीएस या आईआरएस की सैलरी में कोई खास फर्क होता है? आज हम आपके दिमाग के सारे कंफ्यूजन एकदम साफ कर देंगे।

IAS की शुरूआती सैलरी? एक नए IAS अधिकारी की शुरुआती बेसिक सैलरी ₹56,100 प्रति माह है, जबकि कैबिनेट सेक्रेटरी स्तर पर यह बढ़कर ₹2,50,000 प्रति माह तक पहुंच जाती है। बेसिक पे के अलावा अधिकारियों को महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), यात्रा भत्ता (TA) समेत कई अन्य सरकारी सुविधाएं भी मिलती हैं।

IAS अधिकारी की 2026-27 में सैलरी क्या है? 2026-27 में एक IAS अधिकारी की शुरुआती सैलरी बेसिक पे के रूप में ₹56,100 प्रति माह है। यह 7वें वेतन आयोग के लेवल 10 के तहत एंट्री-लेवल पे है। लागू भत्तों को जोड़ने के बाद वास्तविक मासिक कमाई इससे काफी ज्यादा हो जाती है।

IAS सैलरी स्ट्रक्चर और पे स्केल 2026 IAS सैलरी स्ट्रक्चर को 7वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। अनुभव और जिम्मेदारियों के साथ अधिकारी ऊंचे पे लेवल पर पहुंचते हैं। सेवा के साल पे लेवल बेसिक पे 1-4 साल लेवल 10 ₹56,100 5-8 साल लेवल 11 ₹67,700 9-12 साल लेवल 12 ₹78,800 13-16 साल लेवल 13 ₹1,18,500 16-24 साल लेवल 14 ₹1,44,200 25-30 साल लेवल 15 ₹1,82,200 30-33 साल लेवल 16 ₹2,05,400 34-36 साल लेवल 17 ₹2,25,000 37+ साल लेवल 18 ₹2,50,000 IAS की इन-हैंड सैलरी 7वां वेतन आयोग के अनुसार, IAS की इन-हैंड सैलरी 2026, बेसिक या ग्रॉस सैलरी से अलग होती है। बेसिक पे वह तय रकम है जो ऑफिसर के पे-लेवल से जुड़ी होती है, जबकि ग्रॉस सैलरी में लागू होने वाले अलाउंस (भत्ते) शामिल होते हैं। इन-हैंड सैलरी की गणना टैक्स और अन्य लागू होने वाले योगदान जैसी कटौतियों के बाद की जाती है। एंट्री लेवल पर, बेसिक पे ₹56,100 प्रति माह होती है, जबकि अलाउंस और पोस्टिंग के आधार पर कुछ मामलों में ग्रॉस मंथली सैलरी लगभग ₹1.5 लाख तक पहुंच सकती है। असल इन-हैंड रकम हर ऑफिसर के लिए अलग-अलग होगी।

रैंक-वार बेसिक सैलरी (7वें वेतन आयोग के अनुसार) भारत में IAS अधिकारियों की सैलरी अनुभव, सीनियरिटी और प्रमोशन के साथ 7वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स के अनुसार बढ़ती है। शुरुआती बेसिक सैलरी ₹56,100 प्रति माह है, जो कैबिनेट सेक्रेटरी स्तर पर ₹2,50,000 प्रति माह तक पहुंच जाती है।

IAS पद पे लेवल बेसिक सैलरी (प्रति माह) एसडीएम / अंडर सेक्रेटरी / असिस्टेंट सेक्रेटरी लेवल 10 ₹56,100 एडीएम / डिप्टी सेक्रेटरी / अंडर सेक्रेटरी लेवल 11 ₹67,700 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट / जॉइंट सेक्रेटरी / डिप्टी सेक्रेटरी लेवल 12 ₹78,800 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट / डायरेक्टर लेवल 13 ₹1,18,500 डिविजनल कमिश्नर / सेक्रेटरी-कम-कमिश्नर / जॉइंट सेक्रेटरी लेवल 14 ₹1,44,200 डिविजनल कमिश्नर / प्रिंसिपल सेक्रेटरी / एडिशनल सेक्रेटरी लेवल 15 ₹1,82,200 एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेवल 16 ₹2,05,400 चीफ सेक्रेटरी / सेक्रेटरी लेवल 17 ₹2,25,000 कैबिनेट सेक्रेटरी (भारत) लेवल 18 ₹2,50,000 IPS अधिकारी की सैलरी कितनी होती है? 7वें वेतन आयोग के बाद पूरा वेतन ढांचाआईएएस की ही तरह आईपीएस अधिकारी की सैलरी भी ₹56,100 प्रति माह से शुरू होती है। इंडियन पुलिस सर्विस (आईपीएस) भारत की सबसे प्रतिष्ठित और चुनौतीपूर्ण सिविल सेवाओं में से एक मानी जाती है। आईपीएस अधिकारी कानून-व्यवस्था बनाए रखने, अपराध रोकने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाते हैं।

बहुत से युवाओं को इंडियन पुलिस सर्विस अधिकारी बनने के लिए प्रेरित करने वाली मुख्य वजहों में से एक इस पद पर मिलने वाली आकर्षक सैलरी और सुविधाएं भी हैं। आइए जानते हैं आईपीएस अधिकारी की सैलरी संरचना और विभिन्न पदों के अनुसार वेतन का पूरा ब्योरा।