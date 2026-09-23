ईडी की हिरासत में IAS गंगवार, KPSC भर्ती घोटाले में सीएम डीके शिवकुमार ने दिए आयोग बंद करने के संकेत

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग (केपीएससी) पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती में अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निलंबित आइएएस अधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार को सोमवार को 26 सितंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।

निलंबित आइएएस अधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार को परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल से अदालत में पेश किया गया, जहां वह न्यायिक हिरासत में था। मुख्यमंत्री ने आयोग बंद करने के दिए संकेत इस बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके. शिवकुमार ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार बड़े पैमाने पर हुई गड़बड़ियों के बाद केपीएससी को बंद करने की कानूनी संभावनाओं पर विचार कर रही है। उन्होंने विशेष जांच दल में खास अधिकारियों को चुनने के हाई कोर्ट के अधिकार पर भी सवाल उठाए।