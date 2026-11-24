डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय वायु सेना को 31 सितंबर तक अपना पहला स्वदेशी रूप से निर्मित C295 ट्रांसपोर्ट विमान मिल सकता हैं। यह भारत के निजी उद्योग द्वारा देश में तैयार किया गया पहला सैन्य विमान है।

अधिकारियों ने बताया कि इस विमान के अंतिम उड़ान परीक्षण और सर्टिफिकेशन का काम अंतिम चरण में है। टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (TASL) और एयरबस का लक्ष्य साल के आखिर तक इसकी डिलीवरी पूरी करना है।

डिलीवरी के बाद इसे आगरा या वडोदरा स्थित वायु सेना के दो C295 स्क्वाड्रन में से किसी एक में शामिल किया जाएगा।

21,935 करोड़ रुपये की ऐतिहासिक डील

रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए सितंबर 2021 में रक्षा मंत्रालय ने एयरबस के साथ 56 विमानों के लिए 21,935 करोड़ रुपये का अनुबंध किया था। इस समझौते के तहत एयरबस स्पेन से 16 विमान फ्लाईअवे स्थिति में पहले ही सौंप चुका है, जबकि शेष 40 विमानों का निर्माण व असेंबलिंग भारत में TASL और एयरबस मिलकर कर रहे हैं।

भारत में बने इस पहले विमान की डिलीवरी पहले सितंबर के अंत में होनी थी, लेकिन कुछ मामूली तकनीकी दिक्कतों को दूर करने के कारण इसमें थोड़ा समय लगा। अधिकारियों के अनुसार, शेष 39 विमान अगस्त 2031 तक वायु सेना को सौंप दिए जाएंगे।

बढ़ेगी वायु सेना की ताकत 31 अक्टूबर को वायु सेना प्रमुख का पद संभालने वाले एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित के लिए आत्मनिर्भरता सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अपने VAYU विजन के तहत तैयारी, आत्मनिर्भरता, युक्ति और प्रयासों में एकता पर जोर दिया है।