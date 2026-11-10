'मैं डर से कांपने लगती थी...', सोनिया ने अपनी किताब में इंदिरा गांधी के गुस्से के बारे में और क्या बताया?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने अपनी सास और पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के स्वभाव को लेकर बड़ा खुलासा किया है। सोनिया गांधी की आत्मकथा बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव मंगलवार को बाजार में आ गई।

उन्होंने दावा किया है कि किसी स्टाफ को कमरे के कोने में खड़ा कर देना, पार्टी के किसी नेता को दीवार की तरफ मुंह करके खड़े रहने की सजा देना या फिर किसी से कई दिनों तक पूरी तरह बात बंद कर देना, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के गुस्से को भड़काने वालों को अलग-अलग तरीकों से उनकी नाराजगी झेलनी पड़ती थी।

हार्परकॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित 544 पन्नों की इस किताब में सोनिया गांधी ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इटली में अपने बचपन, नेहरू-गांधी परिवार में अपनी शादी, पति राजीव गांधी की हत्या और राजनीति में अपने प्रवेश से लेकर पूरे जीवन के अहम पड़ावों को समेटा है। उन्होंने गांधी परिवार में बहू के रूप में अपने शुरुआती दिनों को भी खुलकर साझा किया है।

स्टाफ और बड़े नेताओं को अनोखी सजा समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, सोनिया गांधी लिखती हैं कि परिवार में आने के बाद जिस बात ने उन्हें सबसे ज्यादा चौंकाया, वह इंदिरा गांधी का कभी-कभार फूटने वाला गुस्सा था। उनके गुस्से से स्टाफ पूरी तरह सहम जाता था।

एक घटना का जिक्र करते हुए वह बताती हैं कि एक कर्मचारी एक महत्वपूर्ण मीटिंग याद दिलाना भूल गया था, और ऐसा उसने पहली बार नहीं किया था। गुस्से में इंदिरा जी ने उसे कमरे के एक कोने में खड़ा कर दिया, जबकि बाकी लोग शर्मिंदगी महसूस करते हुए चुपचाप वहां से गुजर रहे थे।

एक अन्य किस्से में सोनिया गांधी बताती हैं कि उन्होंने धोती-कुर्ते में एक व्यक्ति को दीवार की तरफ मुंह किए बिना हिले-डुले खड़े देखा। वह लिखती हैं कि उस वक्त मैं राजनीति के बड़े चेहरों को नहीं पहचानती थी, लेकिन हमारे निजी आवास के भीतर उनकी मौजूदगी से साफ था कि वह कांग्रेस के कोई वरिष्ठ नेता थे।

मैं करीब आधे घंटे बाद वापस आई, तब भी वह सफेद कपड़ों वाले सज्जन उसी तरह दीवार से चिपके खड़े थे। बाद में मुझे पता चला कि यह मेरी सास का ही आदेश था। खाने की मेज पर गुस्से से डरती थी सोनिया सोनिया गांधी की किताब के अनुसार, जब संसद में विपक्ष के साथ तीखी नोकझोंक होती थी, तब इंदिरा जी का गुस्सा कभी-कभार खाने की मेज पर भी उतर आता था। एक बार गुस्से में उन्होंने डाइनिंग टेबल पर अपनी थाली को जोर से दूसरी तरफ खिसका दिया था।

सोनिया अपनी आत्मकथा में लिखती हैं कि ऐसे वाकये मुझे डरा देते थे और मुझे अपने पिता के गुस्से की याद दिलाते थे। मैं जहां घबरा जाती थी, वहीं राजीव और संजय शांत रहकर उस असहज पल के बीतने का इंतजार करते थे। राजीव उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहते थे, इतना मत डरो, वह अभी थोड़ी देर में बिल्कुल ठीक हो जाएंगी।

सोनिया ने आगे लिखा कि लेकिन जब तक मैं उन्हें अच्छी तरह समझ नहीं पाई, मैं अपनी कुर्सी पर बैठी कांपती रहती थी। हालांकि, गुस्सा शांत होने पर इंदिरा जी को अक्सर पछतावा होता था और वह अपने तरीके से खेद भी जता देती थीं। लेकिन अगर किसी सहयोगी ने उनका भरोसा तोड़ा हो, तो वह उसे कभी माफ नहीं करती थीं; वे उनसे हमेशा के लिए दूरी बना लेती थीं।

साड़ियों और पुरानी तस्वीरों से शांत होता था तनाव तनाव और गुस्से से राहत पाने के लिए इंदिरा गांधी घर के छोटे-मोटे कामों में मन लगाती थीं। वह अपनी वरिष्ठ स्टाफ सदस्य एमी कृष्णा से पुरानी तस्वीरों के बक्से मंगवातीं और उन्हें तारीखों के हिसाब से तरतीब से लगाती थीं।

इसके अलावा, वह अपनी साड़ियों को निकालती थीं और परिवार के साथ मिलकर उनके मूल स्थान और प्रकार के आधार पर छांटती थीं। हर बंडल पर पर्ची लगाई जाती थी ताकि जरूरत पड़ने पर वे आसानी से मिल सकें। वे ऐसी अच्छी साड़ियों को भी अलग निकाल लेती थीं, जिन्हें उन्होंने कम पहना हो, और रिश्तेदारों को भेंट करने के लिए उनके अलग बंडल बनवाती थीं। सोनिया ने इंदिरा गांधी के साड़ियों और कश्मीरी शॉल के खास शौक का भी जिक्र किया है।