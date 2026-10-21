'मैं ट्रैवल एजेंट नहीं हूं', राहुल गांधी की विदेश यात्रा के सवाल पर बोले शशि थरूर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी इन दिनों विदेश दौरे पर हैं। राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर जब पत्रकारों ने सीनियर कांग्रेस लीडर शशि थरूर पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं ट्रैवल एजेंट नहीं हूं।

शशि थरूर ने बुधवार को कहा कि वह ट्रैवल एजेंट वहीं है। उनसे यह सवाल पूछा गया था कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, नई दिल्ली में CEC ज्ञानेश कुमार और मतदाता सूची को लेकर हो रहे विरोध-प्रजर्शनों के बीच विदेश क्यों गए हैं। थरूर का यह बयान तब आया है जब बीजेपी ने राहुल की विदेश यात्रा को लेकर उनकी आलोचना की है।

बीजेपी ने आरोप लगाया कि दिल्ली में विरोध-प्रदर्शनों के दौरान झूठ-बोल-बोलकर थक जाने के बाद राहुल छुट्टियां मनाने चले गए हैं। तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद से पत्रकारों ने पूछा कि दिल्ली में चल रहे विरोध-प्रदर्शनों के बीच राहुल गांधी विदेश क्यों गए हैं? मैं कोई ट्रैवल एजेंट नहीं हूं- थरूर थरूर ने कहा, मैं कोई ट्रैवल एजेंट नहीं हूं। मुझसे यह सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं है। मैं दिल्ली छोड़कर यहां क्यों आया? हर इंसान की अपनी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। इसलिए, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता।