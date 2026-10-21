'मैं ट्रैवल एजेंट नहीं हूं', राहुल गांधी की विदेश यात्रा के सवाल पर बोले शशि थरूर
राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर पत्रकारों के सवाल पर शशि थरूर ने कहा कि वह ट्रैवल एजेंट नहीं हैं।
HighLights
राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर शशि थरूर ने दिया तीखा जवाब।
दिल्ली में चुनाव आयोग के विरोध प्रदर्शनों के बीच राहुल विदेश गए।
भाजपा ने राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर सवाल उठाकर घेरा।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी इन दिनों विदेश दौरे पर हैं। राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर जब पत्रकारों ने सीनियर कांग्रेस लीडर शशि थरूर पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं ट्रैवल एजेंट नहीं हूं।
शशि थरूर ने बुधवार को कहा कि वह ट्रैवल एजेंट वहीं है। उनसे यह सवाल पूछा गया था कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, नई दिल्ली में CEC ज्ञानेश कुमार और मतदाता सूची को लेकर हो रहे विरोध-प्रजर्शनों के बीच विदेश क्यों गए हैं। थरूर का यह बयान तब आया है जब बीजेपी ने राहुल की विदेश यात्रा को लेकर उनकी आलोचना की है।
बीजेपी ने आरोप लगाया कि दिल्ली में विरोध-प्रदर्शनों के दौरान झूठ-बोल-बोलकर थक जाने के बाद राहुल छुट्टियां मनाने चले गए हैं।
तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद से पत्रकारों ने पूछा कि दिल्ली में चल रहे विरोध-प्रदर्शनों के बीच राहुल गांधी विदेश क्यों गए हैं?
मैं कोई ट्रैवल एजेंट नहीं हूं- थरूर
थरूर ने कहा, मैं कोई ट्रैवल एजेंट नहीं हूं। मुझसे यह सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं है। मैं दिल्ली छोड़कर यहां क्यों आया? हर इंसान की अपनी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। इसलिए, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता।
विदेश दौरे पर राहुल गांधी
कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर विदेश दौरे पर चले गए हैं। खबर है कि राहुल गांधी दिल्ली से वियतनाम के हनोई गए हैं। राहुल गांधी के विदेश दौरे की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। राहुल लगातार वोट चोरी और SIR के मुद्दे पर चुनाव आयोग को घेर रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे लेकिन फिर अचानक विदेश चले गए।