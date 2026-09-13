हैदराबाद में RTC बस ने रैपिडो बाइक को मारी टक्कर, 26 साल की महिला की मौत
हैदराबाद में एक भीषण सड़क हादसे में 26 वर्षीय महिला की मौत हो गई, जब एक TGSRTC बस ने रैपिडो बाइक को टक्कर मार दी।
HighLights
हैदराबाद में TGSRTC बस ने रैपिडो बाइक को टक्कर मारी
हादसे में 26 वर्षीय महिला हेमादुर्गा की मौके पर मौत
सीसीटीवी फुटेज सामने आया, बस चालक हिरासत में लिया गया
डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। हैदराबाद में शनिवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक 26 साल की महिला की जान चली गई। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (TGSRTC) की बस ने रैपिडो बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे का CCTV वीडियो अब सामने आया है।
TGSRTC बस ने रैपिडो बाइक को टक्कर मारी
हादसा शनिवार को अमीरपेट की श्रीनगर कॉलोनी में बिग बाजार के पिछले गेट के पास हुआ। हेमादुर्गा नाम की महिला बंजारा हिल्स की एक कार कंपनी में काम करती थी। बताया जा रहा है कि वह काम से ब्रेक लेकर अपना मोबाइल फोन ठीक कराने अमीरपेट जा रही थी।
वीडियो में देखा जा सकता है कि RTC बस की रैपिडो बाइक से टक्कर हो गई, जिससे महिला सड़क पर गिर गईं और बस के पहियों के नीचे आ गईं। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में रैपिडो सवार गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।
बस चालक हिरासत में लिया गया
CCTV फुटेज में दुर्घटना से ठीक पहले के हालात दिखाई दे रहे हैं। दुर्घटना के बाद पंजागुट्टा पुलिस मौके पर पहुंची, महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। खबरों के मुताबिक, RTC बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है और उस पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया गया है।
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