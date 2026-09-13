हैदराबाद में RTC बस ने रैपिडो बाइक को मारी टक्कर, 26 साल की महिला की मौत

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। हैदराबाद में शनिवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक 26 साल की महिला की जान चली गई। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (TGSRTC) की बस ने रैपिडो बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे का CCTV वीडियो अब सामने आया है।

TGSRTC बस ने रैपिडो बाइक को टक्कर मारी हादसा शनिवार को अमीरपेट की श्रीनगर कॉलोनी में बिग बाजार के पिछले गेट के पास हुआ। हेमादुर्गा नाम की महिला बंजारा हिल्स की एक कार कंपनी में काम करती थी। बताया जा रहा है कि वह काम से ब्रेक लेकर अपना मोबाइल फोन ठीक कराने अमीरपेट जा रही थी।

वीडियो में देखा जा सकता है कि RTC बस की रैपिडो बाइक से टक्कर हो गई, जिससे महिला सड़क पर गिर गईं और बस के पहियों के नीचे आ गईं। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में रैपिडो सवार गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।