हैदराबाद में स्कूल प्रिंसिपल को 10वीं के छात्रों ने 27 बार घोंपा चाकू, 'बाबू' से खुला मर्डर मिस्ट्री का राज

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। नलगोंडा जिले में एक प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल और डायरेक्टर रूपा रेड्डी की उनके घर पर हत्या के एक हफ्ते से ज्यादा समय बाद पुलिस ने उसी स्कूल के 10वीं क्लास के दो छात्रों को पकड़ा है। आरोप है कि उन्होंने रूपा की हत्या तब की जब उन्होंने उनमें से एक को अपने घर से चोरी करते हुए पकड़ लिया।

11 अगस्त को रूपा अपने घर में अकेली थीं और मृत पाई गईं। पुलिस ने बताया कि उन्हें 27 बार चाकू मारा गया था। रूपा की अपनी मौसी के साथ हुई आखिरी फोन बातचीत से एक अहम सुराग मिला। पुलिस ने बताया कि फोन बंद होने से कुछ देर पहले अपनी मौसी से बात करते हुए रूपा ने बाबू शब्द कहा था।

पुलिस ने बदला जांच का एंगल चूंकि बाबू शब्द का इस्तेमाल अक्सर छात्रों को संबोधित करने के लिए भी किया जाता है, इसलिए जांचकर्ताओं ने उनके स्कूल के छात्रों की संभावित भूमिका की जांच शुरू की। इसके बाद पुलिस ने विस्तृत जांच शुरू की और रूपा और उनकी दिनचर्या से परिचित लोगों, जिनमें छात्र और स्कूल स्टाफ शामिल थे सभी से पूछताछ की।

दो छात्रों पर पुलिस को हुआ शक जांच में तब तेजी आई जब जांचकर्ताओं ने देखा कि हत्या के बाद 10वीं क्लास के दो छात्र अचानक बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने लगे और दोस्तों के साथ पार्टी करने लगे। नलगोंडा के पुलिस अधीक्षक शरत चंद्र पवार ने कहा, "हत्या के बाद हमने देखा कि दो छात्र अचानक बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रहे थे और दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे। इससे शक पैदा हुआ और हमने बुधवार सुबह दोनों नाबालिगों को हिरासत में ले लिया।"

दोनों ही लड़कों की शराब पीने की आदत पुलिस ने एक नाबालिग के पास से 1.51 लाख रुपये नकद और एक आईफोन बरामद किया। शुरू में लड़के ने दावा किया कि पैसे उसे उसके माता-पिता ने दिए थे। हालांकि, एसपी ने बताया कि नकदी की फोरेंसिक जांच में इंसानी खून के निशान मिले। पुलिस के अनुसार, दोनों लड़कों को शराब पीने की आदत थी। उनमें से एक को बाइक और कार चलाने का बहुत शौक था और वह जल्दी पैसे कमाना चाहता था।

जांचकर्ताओं को यह भी पता चला कि हत्या से लगभग 15 दिन पहले वह नाबालिग रूपा की नजर में आ गया था। प्रिंसिपल और स्कूल के कुछ स्टाफ सदस्यों ने कथित तौर पर उसे एक बैग में मोबाइल फोन और नकदी ले जाते हुए पकड़ा था। उसे डांटा गया और बाद में रूपा ने उसे हॉस्टल से हटाने और केवल रेगुलर क्लास में शामिल होने की अनुमति देने का फैसला किया।

पांच दिन पहले बनाई हत्या की योजना पुलिस ने बताया कि उसके माता-पिता को भी उसके व्यवहार के बारे में सूचित किया गया था। पुलिस को शक है कि इसी घटना ने शायद उस नाबालिग को रूपा के घर को निशाना बनाने के लिए उकसाया होगा। माना जाता है कि उन्हें लगा था कि 11 अगस्त को रूपा के घर पर काफी नकद रकम होगी, क्योंकि उस दिन स्कूल में फीस जमा हो रही थी।

यह कथित योजना हत्या से लगभग पांच दिन पहले बनाई गई थी। पुलिस के अनुसार, दोनों नाबालिगों ने पकड़े जाने से बचने के लिए दस्ताने और चाकू का इंतजाम किया और इलाके की रेकी की, जिसमें सीसीटीवी कैमरों की लोकेशन का पता लगाना भी शामिल था।

11 अगस्त को कथित तौर पर एक लड़का कंपाउंड की दीवार फांदकर रूपा के घर में घुस गया, जबकि दूसरा बाहर इंतजार करता रहा। घर के अंदर गए नाबालिग ने कथित तौर पर नकद रकम ढूंढना शुरू कर दिया। रूपा उस दौरान फोन पर बात कर रही थीं तभी उन्होंने उसे घर के अंदर देखा। इस डर से कि रूपा उसे पहचान लेगी और चोरी की रिपोर्ट पुलिस को कर देगी, नाबालिग ने कथित तौर पर चाकू से उस पर हमला कर दिया।