डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। हैदराबादा के बहादुरपुरा थाना क्षेत्र के हसन नगर में मंगलवार शाम एक किराए के मकान में एक महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोपी महिला के पति पर लगा है, जो वारदात के बाद से फरार है।

पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में घरेलू विवाद के चलते धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या किए जाने की बात सामने आई है। बिहार की रहने वाली थी महिला मृतका और उसका पति मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे और महज 10 दिन पहले ही हसन नगर स्थित इस मकान की पहली मंजिल पर किराए पर रहने आए थे। आरोपी पति पास के ही एक कबाड़ गोदाम में मजदूरी का काम करता था।

गोदाम मालिक ने पुलिस को बताया कि मंगलवार शाम करीब 5 बजे उनकी महिला से बात हुई थी। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि इसी के बाद वारदात को अंजाम दिया गया। बेटी घर में मिली सुरक्षित घटना की सूचना मिलते ही बहादुरपुरा पुलिस मौके पर पहुंची तो कमरे के अंदर महिला का शव पड़ा मिला। वहीं घर में मौजूद दंपती की करीब 2 से 3 साल की मासूम बेटी पूरी तरह सुरक्षित मिली। फिलहाल बच्ची मकान मालिक की देखरेख में है।