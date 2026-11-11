पहले दीवार पर दे मारा सिर फिर गला घोंटकर हत्या, हैदराबाद में होम गार्ड पत्नी को पति ने उतारा मौत के घाट

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। हैदराबाद के नलगोंडा से एक हैरान करने वाली वारदात सामने आई है। यहां मंगलवार को एक पति ने अपनी होम गार्ड पत्नी की घरेलू विवाद के बाद कथित तौर पर हत्या कर दी।

आरोप है कि बच्चों के स्कूल जाने के बाद, पति ने महिला का सिर दीवार पर दे मारा और फिर गला घोंटकर उसकी जान ले ली।

15 साल से बेरोजगार था सतीश

मृतका, महबूब बी (43), जिला पुलिस मुख्यालय में काम करती थीं। उसने सतीश से शादी की थी, जो पहले होम गार्ड के तौर पर काम करता था और बाद में कांस्टेबल के पद पर चुना गया था।

हालांकि, करीब 15 साल पहले उसने एक साल की नौकरी के बाद इस्तीफा दे दिया था और तब से वह बेरोजगार था। दंपति की दो बेटियां और एक बेटा है। पत्नी का सिर दीवार पर दे मारा और गला घोंट दिया डीएसपी के. शिवराम रेड्डी के अनुसार, मंगलवार सुबह बच्चों के स्कूल जाने के बाद पति-पत्नी के बीच बहस हो गई। इस दौरान, सतीश ने कथित तौर पर महबूब पर हमला किया, उसका सिर दीवार पर दे मारा और गला घोंट दिया।