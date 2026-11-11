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पहले दीवार पर दे मारा सिर फिर गला घोंटकर हत्या, हैदराबाद में होम गार्ड पत्नी को पति ने उतारा मौत के घाट

By Digital Desk Edited By: Garima Singh
Published: Wed, 11 Nov 2026 02:23 PM (IST)

हैदराबाद के नलगोंडा में एक पति ने घरेलू विवाद के बाद अपनी होम गार्ड पत्नी महबूब बी की कथित तौर पर हत्या कर दी।

नलगोंडा में पति ने होम गार्ड पत्नी की हत्या की (फोटो- सोशल मीडिया)

नलगोंडा में पति ने होम गार्ड पत्नी की हत्या की (फोटो- सोशल मीडिया)

HighLights

  1. नलगोंडा में पति ने होम गार्ड पत्नी की हत्या की

  2. घरेलू विवाद के बाद सिर दीवार पर मारा, गला घोंटा

  3. मृतका महबूब बी जिला पुलिस मुख्यालय में कार्यरत थीं

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। हैदराबाद के नलगोंडा से एक हैरान करने वाली वारदात सामने आई है। यहां मंगलवार को एक पति ने अपनी होम गार्ड पत्नी की घरेलू विवाद के बाद कथित तौर पर हत्या कर दी।

आरोप है कि बच्चों के स्कूल जाने के बाद, पति ने महिला का सिर दीवार पर दे मारा और फिर गला घोंटकर उसकी जान ले ली।

15 साल से बेरोजगार था सतीश

मृतका, महबूब बी (43), जिला पुलिस मुख्यालय में काम करती थीं। उसने सतीश से शादी की थी, जो पहले होम गार्ड के तौर पर काम करता था और बाद में कांस्टेबल के पद पर चुना गया था।

हालांकि, करीब 15 साल पहले उसने एक साल की नौकरी के बाद इस्तीफा दे दिया था और तब से वह बेरोजगार था। दंपति की दो बेटियां और एक बेटा है।

पत्नी का सिर दीवार पर दे मारा और गला घोंट दिया

डीएसपी के. शिवराम रेड्डी के अनुसार, मंगलवार सुबह बच्चों के स्कूल जाने के बाद पति-पत्नी के बीच बहस हो गई। इस दौरान, सतीश ने कथित तौर पर महबूब पर हमला किया, उसका सिर दीवार पर दे मारा और गला घोंट दिया।

मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पूछताछ के लिए सतीश को हिरासत में लिया और उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया।

(एजेंसी के इनपुट के साथ)

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