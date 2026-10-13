हैदराबाद में फर्नीचर गोदाम में लगी आग, दमकल की 5 गाड़ियों ने पाया काबू

डिजिटल डेस्क, तेलांगना। हैदराबाद के गुडीमलकापुर में फर्नीचर के एक गोदाम में आग लग गई। मौके पर दमकल की पांच गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

देर रात गोदाम में लगी आग

दमकल विभाग के एक अधिकारी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि रात करीब 2:26 बजे गुडीमलकापुर में फर्नीचर गोदाम में आग लगने की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि दमकल की पांच गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।