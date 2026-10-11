दिल्ली-चेन्नई इंडिगो फ्लाइट में पावरबैंक में लगी आग, प्लेन को हैदराबाद डायवर्ट किया

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। दिल्ली से चेन्नई जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट का रास्ता बदलकर उसे हैदराबाद ले जाना पड़ा, क्योंकि एक पावर बैंक में खराबी के कारण आग लग गई थी।

इस घटना का एक डरावना वीडियो सामने आया है, जिसे एक यात्री ने अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड किया था। वीडियो में दिख रहा है कि दूसरे यात्री अपने बैग से आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं।

केबिन क्रू ने फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके आग बुझाई। जिसके बाद विमान की हैदराबाद में सुरक्षित लैंडिंग हुई।