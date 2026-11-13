भगवान वेंकटेश्वर के चरणों में 10 करोड़ रुपये का महादान, हैदराबाद के भक्त ने टीटीडी अन्नप्रसादम ट्रस्ट को दिया योगदान 

डिजिटल डेस्क, तिरुपति। हैदराबाद के एक श्रद्धालु ने शुक्रवार को तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) द्वारा संचालित श्री वेंकटेश्वर अन्नप्रसादम ट्रस्ट को 10 करोड़ रुपये का दान दिया।

मंदिर प्रशासन के अनुसार, कोडाली श्रीकांत ने श्रीवारी मंदिर के रंगनायकुला मंडपम में टीटीडी के अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी सीएच वेंकैया चौधरी को दान का चेक सौंपा।

अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी ने इस योगदान के लिए दानदाता की सराहना की। श्री वेंकटेश्वर अन्नप्रसादम ट्रस्ट तिरुमला आने वाले श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराता है।

इस सेवा के तहत प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं को भोजन कराया जाता है। टीटीडी तिरुपति स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का आधिकारिक प्रबंधन करता है, जिसे दुनिया के सबसे धनी हिंदू मंदिरों में गिना जाता है।

सोर्स- न्यूज एजेंसी PTI के इनपुट के अनुसार