राज्य ब्यूरो, कोलकाता। रेजिनगर विधानसभा उपचुनाव में बेटे की हार के बाद राजनीति से संन्यास लेकर दुबई जाने की घोषणा करने वाले आम जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर ने डेढ़ महीने में अपना निर्णय बदल लिया है। उन्होंने सक्रिय राजनीति में लौटने की घोषणा करते हुए 2029 के लोकसभा चुनाव में मुर्शिदाबाद जिले की दो सीटों बहरमपुर और मुर्शिदाबाद से चुनाव लड़ने की बात कही है।

हुमायूं ने कहा कि उनकी लंबे समय से इच्छा रही है कि वह लोकसभा चुनाव में दो सीटों से मैदान में उतरें। हालांकि, परिसीमन के कारण यदि दोनों सीटों के समीकरण में बदलाव होता है तो स्थिति अलग हो सकती है, अन्यथा वह पिछले विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में भी दो सीटों से अपनी किस्मत आजमाएंगे।