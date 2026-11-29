डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सोमवार को जब लोकसभा में विशेष सत्र शुरू होगा, तो मोदी सरकार अपनी स्थिति को लेकर एक बदली हुई तस्वीर पेश कर सकती है। बीते कुछ महीनों में नीट पेपर लीक के बाद हुए छात्र प्रदर्शन और वोट चोरी को लेकर विपक्ष के अभियानों ने सरकार को दबाव में रखा था। लेकिन अब हालात बदले हुए नजर आ रहे हैं और सरकार वह कदम आगे बढ़ाने की तैयारी में है, जो कुछ समय पहले तक मुश्किल लग रहा था।

परिसीमन विधेयक, जो अप्रैल में 54 वोटों से पीछे रह गया था, अब पारित होने की स्थिति में दिख रहा है। जिन दलों के विरोध के चलते मोदी सरकार के बारह साल के कार्यकाल में संसद में पहली बार कोई सरकारी विधेयक गिरा था, वे अब इसका समर्थन करने के लिए तैयार दिख रहे हैं। इसके पीछे आठ महीनों तक चली पर्दे के पीछे की कूटनीति और बदलते क्षेत्रीय समीकरण अहम वजह माने जा रहे हैं।

अप्रैल से पहले की कोशिश और टकराव जानकारी के मुताबिक, सरकार ने करीब एक साल पहले डीएमके के साथ बातचीत के रास्ते खोले थे। हालांकि, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ डीएमके अपना रुख नरम करने को तैयार नहीं थी। मध्यस्थों के जरिए यह संदेश दिया गया था कि सरकार लोकसभा में तमिलनाडु के हिस्से को लेकर डीएमके की चिंताओं का समाधान करने को तैयार है।

यह प्रस्ताव अप्रैल में विधेयक लाने से पहले रखा गया था, लेकिन चुनावी माहौल में डीएमके इस विधेयक का समर्थन करने का राजनीतिक जोखिम उठाने को तैयार नहीं थी। फरवरी में तत्कालीन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने विधानसभा में डिलिमिटेशन के विरोध में प्रस्ताव पारित किया था। इसके बाद 16 अप्रैल को उन्होंने केंद्र के विधेयक की प्रति जलाकर इसे काला कानून करार दिया था। यह घटनाक्रम तब हुआ था, जब गृह मंत्री अमित शाह ने 16 और 17 अप्रैल को लोकसभा में कहा था कि सरकार सभी राज्यों के लिए सीटों में पचास प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रावधान लाने को तैयार है। उस समय डीएमके अपने रुख पर कायम रही थी।

तमिलनाडु के नतीजों ने कैसे बदला खेल अप्रैल से नवंबर के बीच के आठ महीनों में ऐसा क्या हुआ कि डीएमके के 22 लोकसभा और आठ राज्यसभा सांसद विधेयक का समर्थन करने के लिए राजी हो गए? इसका सबसे बड़ा कारण तमिलनाडु के राजनीतिक हालात और विधानसभा चुनाव के नतीजे रहे।

डीएमके को इस चुनाव में अपने पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी एआईएडीएमके से नहीं, बल्कि अभिनेता सी जोसेफ विजय की नई पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) से हार का सामना करना पड़ा। टीवीके ने 234 सीटों में से 108 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरने में सफलता पाई, जो बहुमत से दस सीट कम थी।

चौवन सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही डीएमके अभी इस हार से संभल ही रही थी कि उसकी सहयोगी कांग्रेस में टूट की स्थिति बनी। कांग्रेस ने डीएमके से अलग होकर विजय के साथ सरकार में शामिल होने का फैसला किया। इसके साथ ही कांग्रेस को उनसठ साल में पहली बार तमिलनाडु में दो मंत्रियों के साथ सत्ता में भागीदारी मिली।

इस घटनाक्रम से डीएमके नाराज हो गई और उसने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन से दूरी बना ली। पार्टी ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर अपने सांसदों को कांग्रेस से अलग बैठाने का अनुरोध किया। सात मई को लिखे पत्र में डीएमके संसदीय दल की नेता कनिमोझी करुणानिधि ने स्पीकर ओम बिरला से बदली हुई राजनीतिक स्थिति और कांग्रेस के साथ गठबंधन समाप्त होने के आधार पर अलग बैठक व्यवस्था की मांग की थी।

अब इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है। बीजेपी ने इस बदलते घटनाक्रम में अपने लिए अवसर देखा। महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ बातचीत जहां तक महाराष्ट्र की एनसीपी (शरद पवार) का सवाल है, यह वही दल है जिसने बीजेपी पर शरद पवार के भतीजे अजित पवार को सरकार में शामिल कर पार्टी विभाजित करने का आरोप लगाया था। इसके बावजूद एनसीपी अब डिलिमिटेशन के मुद्दे पर सरकार के साथ खड़ी दिख रही है।

अप्रैल से लेकर जुलाई के मानसून सत्र तक बीजेपी ने ऐसे कदम उठाए, जिन्हें डीएमके और एनसीपी को साधने की कोशिश के तौर पर देखा गया। जहां एक ओर डिलिमिटेशन पर डीएमके से संवाद जारी रहा, वहीं दूसरी ओर एनसीपी के दोनों धड़ों के विलय की कोशिशें भी हुईं, ताकि एकजुट दल एनडीए का हिस्सा बन सके।

लेकिन यह विलय नहीं हो सका, क्योंकि अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार और बेटे पार्थ पवार इसके पक्ष में नहीं थे। जनवरी में पति के निधन के बाद एनसीपी प्रमुख की जिम्मेदारी संभालने वाली सुनेत्रा पवार ने महायुति और एनडीए नेताओं से कहा कि वह विलय का कड़ा विरोध करती हैं, हालांकि एनसीपी का अलग दल के रूप में एनडीए में स्वागत है।

इसके बीच बीजेपी ने शरद पवार से बातचीत जारी रखी। मानसून सत्र के दौरान शरद पवार अपनी पार्टी के सभी आठ लोकसभा सांसदों के साथ संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। दस अगस्त की इस बैठक का औपचारिक विषय महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति था, लेकिन इसे डिलिमिटेशन विधेयक के लिए समर्थन जुटाने की कवायद से जोड़कर भी देखा गया।

बाद में जब शरद पवार अस्पताल में भर्ती हुए, तो प्रधानमंत्री ने फोन कर उनका हालचाल जाना। पवार के एक करीबी के अनुसार, प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें अभी आराम करना चाहिए और वह और सुप्रिया सुले मिलकर देश के मामलों को देखेंगे। इसे एनसीपी (एसपी) के एनडीए के करीब आने और सुप्रिया सुले को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में स्थान मिलने की संभावना से जोड़कर देखा गया।

विधेयकों पर रोक और दो अहम मांगें इन मुलाकातों के अलावा सरकार ने मानसून सत्र के दौरान कुछ ऐसे कदम भी उठाए, जिनसे दोनों दलों का रुख नरम पड़ा। सत्र से पहले सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल, तीस दिन जेल में रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्रियों को हटाने से जुड़ा विधेयक और एनजीओ की फंडिंग से जुड़े एफसीआरए संशोधन विधेयक को आगे बढ़ाने की योजना बनाई थी।

पहले तीन विधेयकों पर संयुक्त संसदीय समितियों (जेपीसी) की रिपोर्ट आने की बात थी और एफसीआरए विधेयक को भी उसी सत्र में लाने का विचार था। लेकिन समितियों का कार्यकाल बढ़ाया गया और एफसीआरए विधेयक भी जेपीसी को भेजा गया।

डीएमके और एनसीपी ने इन विधेयकों का विरोध किया था, खासकर डीएमके एफसीआरए विधेयक को लेकर मुखर थी। सूत्रों के अनुसार, सरकार ने इन विधेयकों को फिलहाल आगे न बढ़ाने का रास्ता अपनाया और बदले में डिलिमिटेशन पर समर्थन की उम्मीद जताई। वरिष्ठ मंत्री लगातार डीएमके नेताओं के संपर्क में रहे और इस पूरे दौर में सार्वजनिक रूप से इस बातचीत का संकेत नहीं दिया गया।

शुक्रवार को मंत्रिमंडल ने विधेयकों में अहम बदलावों को मंजूरी दी। सरकार ने डीएमके की दो प्रमुख मांगें मान लीं: पहली यह कि लोकसभा में तमिलनाडु सहित हर राज्य का मौजूदा अनुपात पचास प्रतिशत की सीधी बढ़ोतरी के साथ कायम रखा जाए, और दूसरी यह कि यह संख्या अगले पच्चीस वर्षों यानी 2051 तक स्थिर रखी जाए। यह आश्वासन लिखित रूप में मिलने के बाद डीएमके ने अपने रुख में बड़ा बदलाव करते हुए समर्थन का निर्णय लिया।