WhatsApp पर NO लिखने से कैसे खाली हो सकता है बैंक अकाउंट, साइबर ठगों के पूरे खेल को समझिए

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक सीए के पास 90 हजार रुपये कटने का फर्जी मैसेज आया तो इसके जवाब में उन्होंने NO लिख दिया। इसके बाद उनके दो खातों से 1 लाख 70 हजार रुपये की ठगी हो गई।

कहने का मतलब यह है कि आजकल साइबर ठग नए-नए तरीके इजाद कर रहे हैं, जिसमें बिना ओटीपी शेयर किए या किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करवाए ही व्हाट्सएप मैसेज के जरिए लोगों के बैंक खाते खाली किए जा सकते हैं।

पुलिस ने दी चेतावनी हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वी. सी. सज्जनार ने लोगों को एक ऐसे साइबर फ्रॉड के बारे में चेतावनी दी है। सज्जनार के अनुसार, ठग अनजान या अंतरराष्ट्रीय नंबरों से मैसेज भेजते हैं, जिसमें दावा किया जाता है कि व्यक्ति के बैंक खाते से पैसे कट गए हैं। इसके बाद एक और मैसेज आता है, जिसमें कहा जाता है कि अगर यह ट्रांजैक्शन आपने नहीं किया है तो जवाब में NO लिखकर भेजें।

क्या है पूरा खेल? तेलुगु भाषा में किए गए एक सोशल मीडिया पोस्ट में पुलिस कमिश्नर ने इस कथित धोखाधड़ी को ऑटो-एग्जीक्यूशन फाइल अटैक बताया है। अनुवादित संदेश के अनुसार, एक पीड़ित ने कथित तौर पर अपने बैंक खाते के सारे पैसे तब गंवा दिए जब उसने व्हाट्सएप पर आए एक संदेश का जवाब सिर्फ NO लिखकर दिया।

बताया जा रहा है कि पीड़ित ने न तो अपनी कोई बैंकिंग जानकारी दी, न ही कोई ओटीपी शेयर किया और न ही किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक किया। सज्जनार ने बताया कि उन्हें ऐसी रिपोर्टें मिली हैं जिनमें प्रोफेशनल्स यहां तक कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी इस घोटाले का निशाना बनाया गया है।