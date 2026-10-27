'रोबोट को काम पर रखो, इंसान को निकालो', पहले बिल गेट्स की चेतावनी, फिर माइक्रोसॉफ्ट ने किया छटनी का एलान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। माइक्रोसॉफ्ट से सह-संस्थापक बिल गेट्स का कहना है कि कंपनियों पर कर्मचारियों को AI से बदले का दबाव डाला जा रहा है। उनके इस बयान के एक दिन बाद ही माइक्रोसॉफ्ट ने 60,000 कर्मचारियों को कंपनाी में नौकरी से निकालने का प्रस्ताव रखा है।

बिल गेट्स ने रविवार को 'द ऑब्जर्वर' में छपे एक इंटरव्यू में कहा, 'प्रोत्साहन ढांच ही गलत है। यह कुछ ऐसा है कि रोबोट को काम पर रखो, इंसान को निकाल दो और फिर पीछे मुड़कर मत देखो।' दिलचस्प बात यह है कि सोमवार को ही माइक्रोसॉफ्ट ने अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और भारत में अपने 60,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की घोषणा कर दी।

गौरतलब है कि गेट्स अब माइक्रोसॉफ्ट में किसी आधिकारिक कार्यकारी या बोर्ड पद पर नहीं हैं। गेट्स की चेतावनी बिल गेट्स एआई के दौर को एक विकासवादी घटना मानते हैं, जहां इंसान अब इस ग्रह पर सबसे बुद्धिमान प्राणी नहीं रह जाएंगे। उनका मानना है कि AI लगभग सभी तरह के काम अपने हाथ में ले लेगा, इसकी शुरुआत व्हाइट कॉलर नौकरियों से होगी और फिर ब्लू कॉलर काम में भी शामिल हो जाएंगे।

बिल गेट्स की एक और बड़ी चिंता यह है कि अगर काम करने वाले लोग कम होंगे, तो टैक्स से मिलने वाला पैसा भी कम हो जाएगा। उनके शब्दों में, कुल समृद्धि भले ही बढ़ जाए लेकिन लोगों के लिए मौजूद सुरक्षा कवच छोटा हो जाएगा। वे एआई के इस्तेमाल पर एक टोकन टैक्स लगाने और अरबपतियों पर ज्यादा टैक्स लगाने का सुझाव देते हैं।

गेट्स खुद भी अपनी बात पर अमल करने को तैयार हैं। उनका कहना है कि उन्होंने 14 अरब डॉलर टैक्स दिया है, लेकिन वे 40 अरब डॉलर तक का टैक्स देने के लिए भी तैयार थे। बड़ी तस्वीर में समझिए ऐसा नहीं है कि गेट्स यह कह रहे हैं कि एआई पूरी तरह से बुरा है। उन्होंने इसके फायदों की ओर इशारा किया है, जैसे कि दवाओं की खोज में तेजी आना। लेकिन उनका मानना है कि यह तकनीक सरकार की गुणवत्ता की एक असली परीक्षा होगी, खासकर ऐसे समय में जब अमीर देश पहले ही कई मोर्चों पर दबाव झेल रहे हैं और भू-राजनीतिक तनाव काफी अधिक हैं।