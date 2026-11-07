बेंगलुरु-लखनऊ इंडिगो फ्लाइट में मिली हाईजैक की धमकी, एयरपोर्ट वापस लौटा विमान

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। शनिवार शाम बेंगलुरु से लखनऊ जा रही इंडिगो फ्लाइट में शौचालय में हाइजैक की धमकी वाला नोट मिलने से हड़कंप मच गया। पायलट ने विमान को वापस बेंगलुरु एयरपोर्ट ले आया।

यह घटना फ्लाइट नंबर 6E 451 की है, जिसमें 178 यात्री सवार थे। विमान केमपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से करीब शाम 5:50 बजे रवाना हुआ था। उड़ान भरने के करीब 30 मिनट बाद एक यात्री शौचालय में गया तो वहां एक कागज का टुकड़ा मिला, जिस पर लिखा था, यह विमान ठीक 6:30 बजे हाइजैक होने वाला है।