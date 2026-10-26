असम में लड़की का हाई वोल्टेज ड्रामा, कार पर चढ़कर डंडे से तोड़े शीशे; वीडियो वायरल

डिजिटल डेस्क, दिसपुर। असम के दिसपुर जिले के बामुनिगांव में एक विवाद के बाद एक महिला चलती कार पर चढ़ गई। इससे वहां भीड़ जमा हो गई और पुलिस को दखल देना पड़ा। जांचकर्ता यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस घटना का संबंध किसी ऐसे आर्थिक विवाद से है, जो कथित तौर पर ड्रग्स कारोबार से जुड़ा हो सकता है।

ये घटना तब हुई जब एक कार कथित तौर पर गोलपारा की ओर जा रही थी, तभी सड़क किनारे बने डिवाइडर से टकरा गई। तनाव बढ़ने पर महिला गाड़ी के ऊपर चढ़ गई, जिससे स्थानीय लोगों का ध्यान उसकी ओर गया।

शक होने पर लोगों ने पुलिस को बुलाया इस घटना को देखकर वहां मौजूद लोगों को शक हुआ, कुछ लोगों का आरोप था कि शायद महिला को उसकी मर्जी के खिलाफ ले जाया जा रहा था। कार में सवार लोगों को रोका गया और पुलिस को सूचना दी गई। हालांकि, जांच में ड्रग्स तस्करी से जुड़े किसी आर्थिक विवाद की संभावनाओं पर भी गौर किया जा रहा है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि विवाद किस बात को लेकर हुआ और महिला कार पर क्यों चढ़ी।

पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लिया इस घटना के सिलसिले में तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है। इनकी पहचान गोलपारा जिले के लखीपुर निवासी फरीदुल इस्लाम, बरुआझार निवासी अमीदुल और दरांग जिले के उलुबारी निवासी अब्बास अली के रूप में हुई है। इस मामले में महिला के अलावा दो अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं। पुलिस के अनुसार, इन तीनों पर पहले भी ड्रग्स से जुड़े एक अलग मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है।

मामले में शामिल लोगों से पूछताछ जारी बोको पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी मु्न्ना पचानी ने बताया कि मामले की जांच चल रही है। पुलिस इसमें शामिल लोगों से पूछताछ कर रही है ताकि घटनाक्रम का पता लगाया जा सके और ड्रग्स के कारोबार से जुड़े होने के शक की पुष्टि की जा सके।