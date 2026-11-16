पहाड़ों में बर्फ की सफेद चादर से ढकी ऊंची चोटियां, मैदानों में भी बढ़ा ठंड का असर

जागरण टीम, नई दिल्ली। पहाड़ों में ऊंची चोटियां बर्फ की सफेद चारद से ढक गई हैं। उत्तराखंड में बदरीनाथ, हेमकुंड साहिब और पंचाचूली सहित उच्च क्षेत्रों में रविवार को हिमपात हुआ। हिमाचल में लाहुल स्पीति, रोहतांग व कुल्लू के जलोड़ी और कश्मीर में सोनमर्ग व जोजिला में जबर्दस्त बर्फबारी हुई।

मौसम का मिजाज बदलने से पहाड़ से लेकर मैदानों तक ठंड बढ़ी है। दिल्ली-एनसीआर सहित उत्तर भारत के राज्यों में भी ठंड का असर बढ़ रहा है। देहरादून-मसूरी के इलाकों में हल्की बूंदाबांदी वहीं कुमाऊं मंडल की व्यास, दारमा और जोहार घाटियों में भी बर्फबारी दर्ज की गई। मुनस्यारी के खलिया टाप में इस सीजन का पहला हिमपात हुआ है। देहरादून और मसूरी के कुछ क्षेत्रों में भी हल्की बूंदाबांदी हुई। वहीं नैनीताल, अल्मोड़ा और बागेश्वर में हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई। जौलजीबी में वर्षा और तेज हवाओं के कारण मेले के लिए लगाए गए बैनर और पोस्टर उड़ गए।

कश्मीर में एक से दो इंच गिरी बर्फ कश्मीर में सोनमर्ग, गुरेज घाटी और जोजिला दर्रे में करीब एक से दो इंच बर्फ गिरी। विश्व विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग में भी हल्की बर्फबारी हुई। गुलमर्ग में शनिवार रात का तापमान माइनस 2.5 डिग्री तक पहुंच गया। घाटी के अधिकांश जिलों में दिन का तापमान भी सामान्य से दो से चार डिग्री नीचे चल रहा है। जम्मू संभाग के भी कई जिलों में न्यूनतम तापमान दो से चार डिग्री होने से ठंड बढ़ी है।