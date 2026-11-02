मुरासु चक्रवात के चलते आज चेन्नई में बंद रहेंगे स्कूल, 3-4 नवंबर को आंध्र में भारी बारिश की संभावना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण-पश्चिम और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव (डीप डिप्रेशन) अब चक्रवाती तूफान मुरासु में बदल गया है। आंध्र प्रदेश में चक्रवात अर्नब की मार झेलने के कुछ ही दिनों बाद 3 नवंबर तक तटीय राज्य में तेज हवाएं चलने की आशंका है।

तूफान चेन्नई से 300 किमी पूर्व में है और मौसम विभाग के अनुसार 3 नवंबर की शुरुआत तक ओंगोल के पास इसके तट से टकराने की संभावना है। मौसम विभाग ने 2 नवंबर को तड़के लगभग 2 बजे एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि पिछले 6 घंटों में यह 23 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ा है।

चक्रवाती तूफान में बदलने की प्रबल संभावना अगले 3 घंटों में इस तूफान के पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की प्रबल संभावना है। इसके बाद, इसके उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और ओंगोल के पास, नेल्लोर और नरसापुर के बीच दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तट को पार करने की पूरी संभावना है।

ऐसा 2 नवंबर की आधी रात (रात 11:30 बजे IST) से लेकर 3 नवंबर की तड़के (सुबह 4 बजे IST) के बीच होने की संभावना है। इस दौरान हवा की गति 100 से 110 किमी प्रति घंटा रहने और झोंकों के साथ 120 किमी प्रति घंटा तक पहुंचने की उम्मीद है।

सोमवार को चेन्नई और तिरुवल्लुर में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे चेन्नई की जिला कलेक्टर एस. मालथी हेलेन और तिरुवल्लुर की जिला कलेक्टर एस. कविता ने सोमवार को स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा की है। तमिलनाडु के राजस्व प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग ने रविवार शाम को जिला कलेक्टरों को हाई अलर्ट पर रहने, कर्मचारियों को तैनात करने और आपदा प्रबंधन प्रक्रियाओं का पालन करने का निर्देश दिया।

आंध्र प्रदेश में रेड अलर्ट IMD ने 2 नवंबर को तटीय आंध्र प्रदेश में अत्यधिक भारी बारिश के लिए रेड वार्निंग और रायलसीमा तथा तेलंगाना में बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने तैयारियों का जायजा लिया और विभागों को बचाव एवं राहत कार्यों में आपसी समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए।