असम के गुवाहाटी में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, कई इलाकों में जलभराव

डिजिटल डेस्क, गुवाहाटी। सोमवार रात से हो रही भारी बारिश के कारण गुवाहाटी के कई इलाकों में भारी जलजमाव हो गया है, जिससे आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है और शहर में गाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है।

लगातार भारी बारिश के बाद गुवाहाटी के कई निचले इलाके जलमग्न हो गए। इस स्थिति ने एक बार फिर शहर में भारी बारिश के दौरान बार-बार होने वाली जलजमाव की समस्या को उजागर कर दिया है।

बारिश से कई इलाकों में समस्याएं

गुवाहाटी के बारोवारी इलाके में बारिश के दौरान एक पेड़ गिर गया, जिससे एक कार और एक स्कूटर को नुकसान पहुंचा। गिरे हुए पेड़ की वजह से इलाके में ट्रैफिक की समस्या भी हुई और गाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा।

गुवाहाटी क्लब इलाके में भी भारी जलजमाव देखा गया, जहां पानी से भरी सड़कों से गुजरने में गाड़ियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। प्रभावित इलाकों से गुजरने में यात्रियों और पैदल चलने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।