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असम के गुवाहाटी में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, कई इलाकों में जलभराव

By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
Updated: Tue, 01 Sep 2026 01:23 PM (GMT+05:30)

गुवाहाटी में सोमवार रात से हो रही भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलजमाव हो गया है, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया और यातायात प्रभावित हुआ।

भारी बारिश के बाद गुवाहाटी की सड़कें लबालब। (फोटो- पीटीआई।)

भारी बारिश के बाद गुवाहाटी की सड़कें लबालब। (फोटो- पीटीआई।)

HighLights

  1. सोमवार रात से भारी बारिश, गुवाहाटी में जलजमाव।

  2. बारोवारी में पेड़ गिरा, गाड़ी-स्कूटर क्षतिग्रस्त, ट्रैफिक बाधित।

  3. बार-बार जलभराव से लोग चिंतित, बेहतर ड्रेनेज की मांग।

डिजिटल डेस्क, गुवाहाटी। सोमवार रात से हो रही भारी बारिश के कारण गुवाहाटी के कई इलाकों में भारी जलजमाव हो गया है, जिससे आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है और शहर में गाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है।

लगातार भारी बारिश के बाद गुवाहाटी के कई निचले इलाके जलमग्न हो गए। इस स्थिति ने एक बार फिर शहर में भारी बारिश के दौरान बार-बार होने वाली जलजमाव की समस्या को उजागर कर दिया है।

बारिश से कई इलाकों में समस्याएं

गुवाहाटी के बारोवारी इलाके में बारिश के दौरान एक पेड़ गिर गया, जिससे एक कार और एक स्कूटर को नुकसान पहुंचा। गिरे हुए पेड़ की वजह से इलाके में ट्रैफिक की समस्या भी हुई और गाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा।

गुवाहाटी क्लब इलाके में भी भारी जलजमाव देखा गया, जहां पानी से भरी सड़कों से गुजरने में गाड़ियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। प्रभावित इलाकों से गुजरने में यात्रियों और पैदल चलने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

लोगों ने जताई चिंता

भारी बारिश और जलभराव ने लोगों की सामान्य जिंदगी को प्रभावित किया है और शहर में कई जगहों पर ट्रैफिक पर भी असर पड़ा है। गुवाहाटी में बार-बार होने वाले जलभराव की समस्या को लेकर लोगों ने एक बार फिर चिंता जताई है और शहर के ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए कारगर उपाय करने की मांग की है।

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