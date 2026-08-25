Watch: ब्रह्मपुत्र नदी में दिखा पानी का खौफनाक बवंडर, नजारा देख सहम गए लोग

डिजिटल डेस्क, दिसपुर। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर पानी का एक ऐसा बवंडर देखा गया, जिसने मौसम संबंधी घटनाओं को लेकर डरा दिया है। सोशल मीडिया पर असम के बारपेटा से सामने आया वीडियो काफी वायरल हो रहा है।

बारपेटा के बागबार इलाके के पहाड़पुर में नदी के ऊपर पानी का एक दुर्लभ घूमता हुआ पिलर (वॉटरस्पाउट जैसा) देखा गया। पानी का ये पिलर इतना लंबा था कि इसे सीधे बादलों से नदी से जुड़े हुए देखा गया। ब्रह्मपुत्र नदी में पानी का बवंडर स्थानीय लोगों ने इस घटना को कैमरे में रिकॉर्ड किया। वायरल हो रहे वीडियो में, पानी का एक सीधा कीप के आकार का स्तंभ घूमता हुआ और ऊपर बादल से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है।

कुछ स्थानीय लोगों का मानना है कि यह किसी प्राकृतिक आपदा की चेतावनी हो सकती है। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि इस बात का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है जिससे यह दावा किया जा सके कि पानी का ऐसा स्तंभ भूकंप का संकेत है।

बारपेटा से सामने आए वीडियो में भंवर का निचला हिस्सा पानी की सतह को तेजी से मथता हुआ और एक विशाल घूमता हुआ स्तंभ पानी को ऊपर आसमान की ओर खींचता हुआ दिखाई देता है। इस घटना को देखकर ऐसा लग रहा है कि पानी ऊपर से नीचे गिरने की बजाय, नदी से ऊपर आसमान की ओर जा रहा है। साथ ही ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई आसमान में से पानी को ऊपर खींच रहा है।