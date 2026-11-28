डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। निजी क्षेत्र का एचडीएफसी बैंक एक जनवरी 2027 से 500 रुपये से कम मूल्य वाले यूपीआइ लेनदेन के एसएमएस नहीं भेजेगा। बैंक ने इस संबंध में ग्राहकों को जानकारी देनी शुरू कर दी है।

हालांकि, बैंक सभी मूल्य के यूपीआइ लेनदेन के ई-मेल अलर्ट जारी रखेगा। इलेक्ट्रानिक बैंकिंग लेनदेन अलर्ट के संबंध में आरबीआइ की ओर से जारी संशोधित दिशानिर्देशों के बाद बैंक ने यह फैसला लिया है।

आरबीआई के दिशानिर्देश वाणिज्यिक बैंकों, स्माल फाइनेंस बैंकों, पेमेंट बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर लागू होते हैं।