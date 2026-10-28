केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी लड़ेंगे मध्य प्रदेश से राज्यसभा उपचुनाव, एल मुरुगन के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी सीट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को मध्य प्रदेश से राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है।

यह सीट बीजेपी के वरिष्ठ नेता एल. मुरुगन द्वारा अक्टूबर की शुरुआत में इस्तीफे के बाद रिक्त हुई थी। मुरुगन के राज्यसभा से इस्तीफा देने के चलते इस सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है।

मोदी कैबिनेट में अहम जिम्मेदारी

हरदीप सिंह पुरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के प्रमुख सदस्य हैं और वर्तमान में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं।

एल. मुरुगन द्वारा राज्यसभा की सदस्यता और मंत्रालय से इस्तीफा दिए जाने के बाद से केंद्र की एनडीए सरकार में कैबिनेट फेरबदल की अटकलें और तेज हो गई हैं। इसके साथ ही, मंत्री के भविष्य को लेकर कई दिनों से चल रही अटकलों पर विराम लग गया है।