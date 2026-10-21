एपस्टीन संग हरदीप पुरी की तस्वीरें वायरल, कांग्रेस और शिवसेना ने उठाए सवाल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विपक्ष के नेताओं ने कांग्रेस, टीएमसी और एनसीपी सहित कई विपक्षी नेताओं ने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन के साथ मुलाकात की तस्वीरें साझा कीं और इस निजी मुलाकात पर जवाब मांगा।

विपक्षी नेताओं ने पुरी के उस बयान पर निशाना साधा, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे एपस्टीन से एक प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में मिले थे। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने उनके इस दावे पर सवाल उठाया कि वे एपस्टीन से कभी भी आमने सामने नहीं मिले थे।

उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, 'क्या हरदीप पुरी ने यह नहीं कहा था कि वे एपस्टीन से कभी अकेले नहीं मिले? मोदी जी को किस तरह के लोग पसंद हैं और वे अपने आस-पास कैसे लोगों को रखते हैं? क्या आपको और सबूत चाहिए कि आरएसएस और दक्षिणपंथी विचारधारा वाले लोग कभी भी महिलाओं का सम्मान क्यों नहीं कर सकते और उन्हें बराबरी का दर्जा क्यों नहीं दे सकते?'

Didn’t Hardeep Puri say he had never met Epstein one-on-one? What kind of people does Modi like and chooses to have around him? Do you need any more proof - why RSS and the right-wing can never ever respect and treat women as equals? 📸 US Dept of Justice https://t.co/KLWlq9I9C0 — Supriya Shrinate (@SupriyaShrinate) October 20, 2026

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इस साल की शुरुआत का मंत्री का एक वीडियो बयान साझा करते हुए कहा, 'एपस्टीन पाजी ने हमें बताया था कि वे एपस्टीन से केवल एक प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में 3-4 बार मिले थे। पाजी, क्या बाकी प्रतिनिधि इन 2 तस्वीरों में मेज के नीचे छिपे हुए थे?'

Epstein Paaji told us he only met Epstein as part of a delegation 3-4 times. Guess the other delegates were hiding under the table in these 2 photos, Paaji. https://t.co/kOy0RwIbkL — Mahua Moitra (@MahuaMoitra) October 20, 2026

एनसीपी प्रवक्ता अनीश गवांडे ने सोशल साइट X पर पोस्ट करते हुए कहा, 'ये तस्वीरें बहुत गंभीर हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को जवाब देना चाहिए कि वे जेफरी एपस्टीन से क्यों मिल रहे थे, भले ही वे राजदूत की हैसियत से ही क्यों न मिले हो।'

These are damning photos. Former Union Minister Hardeep Singh Puri must answer as to why he was meeting Jeffrey Epstein, even in an Ambassadorial capacity. I am given to understand that the Government of India will try and justify this engagement as "diplomatic necessity." However, the terms and content of these disussions must now be made public. I am certainly hopeful that Ambassador Puri was not aware of any of the horrors of Epstein Island. I urge him to clarify his stance on the matter. — Anish Gawande (@anishgawande) October 20, 2026

शिवसेना (यूबीटी) सांसद ने तस्वीर साझा करते हुए सवाल किया कि 'वे इस मुलाकात में किसका संदेश लेकर गए थे?' उन्होंने कहा, 'मोदी जी, एक मंत्री हरदीप पुरी जेफरी एपस्टीन से अकेले क्यों मिल रहे हैं? वे इस मुलाकात में किसका संदेश लेकर गए थे? यह तो बस शुरुआत है, आगे देखिए क्या-क्या होता है! आरएसएस का शासन बदलेगा! जय हिंद!'

मोदीजी एक मंत्री हरदीप पुरी जेफ्री एपस्टीन को अकेलेमे मिल रहे है? किसका संदेश लेकर मिले? ये शुरुवात है, आगे आगे देखो क्या होने जा रहा है? @RSSorg रेजीम चेंज होगा! जय हिंद! https://t.co/1Cotkxzbhq — Sanjay Raut (@rautsanjay61) October 21, 2026

हरदीप सिंह पुरी के किस बयान पर विवाद

पुरी ने फरवरी में कहा था कि उन्होंने जेफरी एपस्टीन से पेशेवर तौर पर तीन या ज्यादा से ज्यादा चार बार मुलाकात की थी। यह मुलाकात इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट के एक प्रोजेक्ट, 'इंडिपेंडेंट कमीशन ऑन मल्टीलेटरलिज़्म' से जुड़े एक प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में हुई थी।

पुरी ने बताया कि ये मुलाकातें संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत के पद से इस्तीफा देने के बाद और 2017 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने से पहले हुई थीं। उन्होंने कहा कि एपस्टीन के साथ उनकी बातचीत पूरी तरह से पेशेवर थी और इसका उस बदनाम फाइनेंसर पर लगे आपराधिक आरोपों से कोई लेना-देना नहीं था।