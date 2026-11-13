स्वच्छ सर्वेक्षण में बदला अंकों का गणित: वाटर प्लस और गारबेज फ्री सर्वे होते तो इंदौर को मिलते पूरे 100 फीसदी अंक

जेएनएन, इंदौर। स्वच्छ सर्वेक्षण में इस बार इंदौर के पिछड़ने को लेकर अब चिंतन का दौर शुरू हो गया है। जिस शहर ने स्वच्छता में नंबर वन की पहचान बनाई, वह यदि पिछड़ा है तो इसके कुछ कारण हैं।

बताया गया कि स्वच्छ सर्वे 12500 अंकों का होना था, लेकिन ऐन वक्त पर इसमें बदलाव करते हुए इसे 10500 का कर दिया गया। वाटर प्लस और गारबेज फ्री सिटी सर्वे के दो हजार अंक निर्धारित थे, लेकिन ये दोनों सर्वे करवाए ही नहीं जा सके। ये दोनों सर्वे होते तो इंदौर को इनमें शत प्रतिशत अंक मिलने का अनुमान था।

इंदौर के पिछड़ने के जो कारण सामने आ रहे हैं, उनके बारे में बताया गया है कि स्वच्छ सर्वेक्षण में दस्तावेजीकरण के साथ-साथ नवाचार का महत्व होता है, लेकिन पिछले कुछ समय से इंदौर शहर में कोई नवाचार नहीं हुआ। इसी तरह विजिबल क्लीननेस (दृश्यमान स्वच्छता) श्रेणी में भी शहर पिछड़ा।