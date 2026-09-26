ज्ञानेश कुमार विवाद पर अब सरकार के अंदर से ही उठने लगे सवाल, कुमारस्वामी ने SIR पर मांगा जवाब

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर विपक्ष हमलावर है और लगातार चुनाव आयोग के लिए फैसलों पर सवाल उठा रहा है। चुनाव आयोग को लेकर अब केवल विपक्ष की नहीं, बल्कि सरकार के लोग भी सवाल कर रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने आज शनिवार, 26 सितंबर को चुनाव आयोग से वोटर लिस्ट के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) को लेकर चल रहे विवाद पर सफाई देने को कहा है। एचडी कुमारस्वामी ने कहा- चुनाव आयोग दे सफाई एचडी कुमारस्वामी ने चुनाव आयोग पर उठ रहे सवालों पर कहा, 'यह किसी पार्टी या नेता की मांग का सवाल नहीं है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी अहम है। जमीनी हकीकत क्या है? चुनाव आयोग के अंदर क्या चल रहा है?'

कुमारस्वामी ने आगे कहा, 'मीडिया में हम जो देख रहे हैं और असल हकीकत क्या है, इसके बीच का अंतर इन सदस्यों को बताना होगा। क्योंकि यह एक अहम संस्था है, एक स्वायत्त निकाय है, ऐसा क्यों हुआ? यह हकीकत उन्हें मीडिया और देश को बतानी चाहिए। उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। यह कोई आसान बात नहीं है।'

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, 'चुनाव आयोग के उन तीन सदस्यों, जिनमें चेयरमैन भी शामिल हैं, के बीच क्या समस्या है? इसमें क्या गड़बड़ है? अगर कोई बात है, तो उन्हें साफ-साफ बताना चाहिए।' एचडी कुमारस्वामी से पहले NDA के कई और सहयोगी चुनाव आयोग से सफाई देने की मांग कर चुके हैं। लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के नेता चिराग पासवान, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा और तेलुगु देशम पार्टी से चंद्रबाबू नायडू ने भी विवाद को सुलझाने के लिए चुनाव आयोग से सफाई की मांग की थी।