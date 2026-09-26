पीएम मोदी ने गिनाईं ‘मेक इन इंडिया’ की उपलब्धियां, बोले- आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा भारत

पीटीआई, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को अपनी सरकार की ‘मेक इन इंडिया’ पहल की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए कहा कि बुनियादी ढांचे, उद्यम और नवाचार के विकास से देश की आर्थिक प्रगति को गति मिलती है।

उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया से देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा है। 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाना था। पीएम मोदी ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर कहा कि भारत में अधिक उत्पादन, अधिक निवेश और अधिक निर्यात इस बदलाव को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री ने एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें सेमीकंडक्टर, एयरोस्पेस, ट्रेन इंजन और कोच निर्माण, जहाज निर्माण, मेट्रो नेटवर्क, ऑटोमोबाइल, दवाइयों, सौर ऊर्जा और मोबाइल फोन निर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों की उपलब्धियां दिखाई गईं। सरकार के अनुसार, ‘मेक इन इंडिया’ का उद्देश्य निवेश को बढ़ावा देना, नवाचार को प्रोत्साहित करना और विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा विकसित करना है। वोट बैंक की राजनीति के बजाय समाज में सकारात्मक बदलाव पर ध्यान दें: मोदी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को भाजपा के कार्यकर्ताओं से वोट बैंक की राजनीति के बजाय सामाजिक सुधार और समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए काम करने का आह्वान किया।