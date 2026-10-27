गुवाहाटी में होटल के लीज विवाद में खूनी खेल, मालिक समेत 5 लोगों की गोली मारकर हत्या; 1 घंटे में पकड़ा गया आरोपी

डिजिटल डेस्क, गुवाहाटी। असम के गुवाहाटी शहर में सोमवार रात एक ऐसा हत्याकांड हुआ, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। 'बिलास इन' होटल के लीज को लेकर एक बहस शुरू हुई थी, जो कि आखिर में गोलीबारी की घटना में बदल गई।

गुवाहाटी में हुए इस हत्याकांड में होटल मालिक समेत परिवार के चार लोगों की हत्या हुई है। वहीं इस घटना में होटल के केयरटेकर की भी जान चली गई। होटल को लेकर कैसा विवाद? गुवाहाटी पुलिस कमिश्नर पार्थ सारथी महंत ने बताया कि आरोपी घनकांत गोगोई ने एक साल पहले होटल लीज पर लिया था। जांच में सामने आया है कि घनकांत गोगोई की होटल के मालिक और उसके परिवार से इस लीज को लेकर विवाद छिड़ गया।

आरोपी घनकांत गोगोई ने रात करीब 9 बजे GS रोड पर, बोरा सर्विस के सामने स्थित 'होटल बिलास इन' में फायरिंग की। यह होटल असम पुलिस मुख्यालय से लगभग 2 किमी दूर है। पुलिस ने बताया कि आरोपी घनकांत गोगोई, जिसने होटल लीज पर लिया था, गोलीबारी के एक घंटे के भीतर ही पलटन बाजार इलाके से पकड़ लिया। उसके पास से एक लाइसेंसी .32 बोर की पिस्तौल जब्त की गई। पुलिस का अनुमान है कि इसी पिस्तौल से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया।