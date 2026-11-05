पहले सिर काटा फिर तीन KM दूर कब्रिस्तान में फेंकी लाश, सूरत में 30 हजार रुपये के विवाद में खौफनाक मर्डर
गुजरात में एक शख्स ने 30,000 रुपये के विवाद को लेकर अपने सहकर्मी की बेरहमी से हत्या कर दी।
HighLights
सहकर्मी का सिर काटकर धड़ से तीन किलोमीटर दूर फेंका।
30,000 रुपये के उधार के लिए कर दी हत्या।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया।
डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। गुजरात से एक ऐसा खौफनाक मामला सामने आया है, जिसने इंसानियत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सूरत में ओडिशा के एक व्यक्ति ने अपने सहकर्मी की हत्या कर दी। आरोपी ने सिर काट दिया और धड़ को तीन किलोमीटर दूर कब्रिस्तान में फेंका।
आरोपी की पहचान सचित कुमार नरेंद्र बाल के रूप में हुई है। वह और पीड़ित पिछले छह महीने से एक ही पावरलूम कंपनी में काम कर रहे थे।
यह घटना 3 नवंबर को सामने आई, जब पुलिस कंट्रोल रूम को पता चला कि गोटलावाड़ी चौराहे के पास एक कब्रिस्तान में एक व्यक्ति का बिना सिर वाला और बिना कपड़ों वाला शव मिला है।
30,000 रुपये के उधार के लिए कर दी हत्या
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, पीड़ित ने सचित से 30,000 रुपये उधार लिए थे और वह पैसे वापस नहीं कर रहा था। इस बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था।
पुलिस ने सचित को हिरासत में ले लिया है और उसने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपी से मिली जानकारी के आधार पर, पुलिस ने कब्रिस्तान से लगभग तीन किलोमीटर दूर अलकापुरी रेलवे ब्रिज के नीचे रेलवे पटरियों के पास से कटा हुआ सिर बरामद किया।
पुलिस के शुरुआती अनुमान के मुताबिक, हत्या शायद दो दिन पहले हुई थी। अधिकारियों ने बताया कि शव और कटे हुए सिर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
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