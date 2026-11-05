पहले सिर काटा फिर तीन KM दूर कब्रिस्तान में फेंकी लाश, सूरत में 30 हजार रुपये के विवाद में खौफनाक मर्डर

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। गुजरात से एक ऐसा खौफनाक मामला सामने आया है, जिसने इंसानियत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सूरत में ओडिशा के एक व्यक्ति ने अपने सहकर्मी की हत्या कर दी। आरोपी ने सिर काट दिया और धड़ को तीन किलोमीटर दूर कब्रिस्तान में फेंका।

आरोपी की पहचान सचित कुमार नरेंद्र बाल के रूप में हुई है। वह और पीड़ित पिछले छह महीने से एक ही पावरलूम कंपनी में काम कर रहे थे। यह घटना 3 नवंबर को सामने आई, जब पुलिस कंट्रोल रूम को पता चला कि गोटलावाड़ी चौराहे के पास एक कब्रिस्तान में एक व्यक्ति का बिना सिर वाला और बिना कपड़ों वाला शव मिला है। 30,000 रुपये के उधार के लिए कर दी हत्या पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, पीड़ित ने सचित से 30,000 रुपये उधार लिए थे और वह पैसे वापस नहीं कर रहा था। इस बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था।