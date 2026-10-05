GST रजिस्ट्रेशन में बड़े बदलाव की तैयारी, एक फार्म से पूरे देश में कर सकेंगे कारोबार; पूरी डिटेल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जल्द ही कंपनियां एक रजिस्ट्रेशन से कई राज्यों में कारोबार कर सकेंगी। कारोबार को आसान बनाने के मकसद से काउंसिल अपनी सात अक्टूबर की बैठक में बड़ी कंपनियों के लिए एक नई डिजाइन वाले और आसान जीएसटी पंजीकरण फार्म पर विचार-विमर्श कर सकती है। अभी जीएसटी के तहत 1.68 करोड़ से ज्यादा कंपनियां पंजीकृत हैं।

नया पंजीकरण फार्म भरना आसान होगा और सभी चरण पर गाइडेंस भी मिलेगा। इसके अलावा फार्म में उन दस्तावेजों की भी सूची होगी, जिन्हें अपलोड करना होगा। सूत्रों का कहना है कि एक बार नया डिजाइन किया गया रजिस्ट्रेशन सिस्टम शुरू हो जाने के बाद कंपनियों द्वारा दिया गया विवरण दूसरे राज्यों में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करते समय भी इस्तेमाल की जाएंगी।

अगर कंपनी कई राज्यों में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करती है तो आवेदन फार्म एक साथ भरा जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि जीएसटी प्रणाली यह तय करेगी कि फार्म भरते समय दी गई लोकेशन के आधार पर किस आफिस का अधिकार क्षेत्र है।

जीएसटी काउंसिल ने अपनी सितंबर 2025 की बैठक में छोटे और कम जोखिम वाले बिजनेस के लिए एक आसान जीएसटी पंजीकरण स्कीम को मंजूरी दी थी और इसे 1 नवंबर, 2025 से शुरू किया गया था। इस स्कीम के तहत, ऐसे बिजनेस को तीन दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन दिया जाता है।

विदेश स्थित शाखाओं से प्रदत्त सेवाओं को निर्यात का दर्जा देने पर विचार जीएसटी परिषद की सात अक्टूबर को होने वाली बैठक में भारतीय कंपनियों की विदेश स्थित शाखाओं के जरिये दी जाने वाली सेवाओं को भी निर्यात का दर्जा देने के प्रस्ताव पर चर्चा होने की संभावना है।