पीटीआई, मुंबई। ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्थिति 2022-23 और 2023-24 के दौरान मजबूत हुई है, लेकिन वे अब भी 90 प्रतिशत सरकारी हस्तांतरण पर निर्भर हैं। वे अपने स्रोतों से केवल 10 प्रतिशत राजस्व जुटा पाती हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गुरुवार को द्विवार्षिक रिपोर्ट पंचायती राज संस्थाओं का वित्त का दूसरा संस्करण जारी किया। इस संस्करण का विषय ग्रामीण भारत में स्थानीय वित्त और क्षमता निर्माण है।

आरबीआई ने कहा कि यह रिपोर्ट 2022-23 से 2024-25 की अवधि के दौरान 2.25 लाख ग्राम पंचायतों के संतुलित आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई है। इसमें उनकी वित्तीय स्थिति और टिकाऊ एवं समावेशी ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक विकास में उनकी भूमिका का आकलन किया गया है।

इसमें कहा गया है कि 2022-23 और 2023-24 के दौरान ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई। हालांकि, उनकी कुल प्राप्तियों में करीब 90 प्रतिशत हिस्सा केंद्र और राज्य सरकारों से मिलने वाले हस्तांतरण का है, जबकि अपने स्रोतों से होने वाली आय का योगदान महज 10 प्रतिशत है।