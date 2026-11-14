भारत को ट्रेड डील पर मिलेगी खुशखबरी! प्रतिद्वंद्वी देशों के मुकाबले टैरिफ में फायदा देगा अमेरिका

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच समझौते के पहले चरण और व्यापक समझौते को लेकर बातचीत जारी है। ऐसे में खबर सामने आई है कि अमेरिका, भारत पर लगने वाले टैरिफ को कम कर सकता है।

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया है कि प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत अमेरिका ने भारत को अन्य प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में टैरिफ (शुल्क) में फायदा देने का आश्वासन दिया है।

भारत पर लगने वाला टैरिफ कम करेगा अमेरिका

अधिकारी ने कहा, 'अमेरिका ने व्यापार समझौते में भारत को उसके प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले टैरिफ में फायदा देने का भरोसा दिलाया है। अब यह देखना होगा कि टैरिफ का ढांचा किस तरह तैयार होता है।'

अधिकारी ने बताया कि भारत चालू वित्त वर्ष के अंत तक व्यापार समझौते के पहले चरण को पूरा करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। पहले चरण और व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) को लेकर बातचीत साथ-साथ चल रही है।