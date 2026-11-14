मध्य प्रदेश में बड़ा खेला: भोपाल में एसबीआई के लॉकर से सोने के जेवर गायब, नहीं हुई एफआईआर

जेएनएन, भोपाल। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फारेस्ट मैनेजमेंट (आईआईएफएम) परिसर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) शाखा के लॉकर से पूर्व रेरा चेयरमैन एपी श्रीवास्तव की बेटियों के सोने के जेवर गायब हो गए।

गुरुवार को दुबई से भोपाल आई बेटी सुरभि के साथ श्रीवास्तव लॉकर में रखे गहने देखने पहुंचे थे। लॉकर खोलते समय चाबी अटक रही थी। काफी कोशिश के बाद लॉकर खुला तो अंदर रखे जेवर गायब मिले। सूचना पर पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची।