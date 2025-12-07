VIDEO: डांस फ्लोर पर आग, बचने के लिए किचन में घुसे लोग और वहीं घुट गया दम; गोवा के नाइट क्लब में देर रात क्या हुआ?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नॉर्थ गोवा में एक वीकेंड पार्टी नाइट शनिवार देर रात एक दुखद हादसे में बदल गई, जब अरपोरा में एक नाइट क्लब में भीषण आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। अधिकारियों के अनुसार, मरने वालों में अधिकांश किचन स्टाफ और पर्यटक हैं, जिनमें तीन महिलाएं भी शामिल हैं।

स्थानीय प्रशासन की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि जिस नाइट क्लब में यह हादसा हुआ, उसके पास वैध निर्माण अनुमति तक नहीं थी। अरपोरा पंचायत के एक अधिकारी ने पुष्टि की है कि क्लब का निर्माण बिना अनुमति के किया गया था। जिससे गोवा के पर्यटन क्षेत्रों में नियामक निगरानी और सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

चश्मदीदों ने बताया खौफानाक मंजर कई विजिटर्स ने बताया कि जब आग लगी तो वे अंदर होने से कितने बाल-बाल बचे। दिल्ली के अविनाश, जिन्होंने रेस्टोरेंट जाने का प्लान बनाया था, उन्होंने कहा, "असल में, हम खुशकिस्मत थे क्योंकि हमारा कैब ड्राइवर लेट हो गया था, नहीं तो हम भी वहीं होते।"

पास के एक रेस्टोरेंट के एक सिक्योरिटी गार्ड ने उस पल को याद किया जब धमाके से इलाका हिल गया, उन्होंने कहा कि हमने एक जोरदार धमाका सुना। बाद में हमें पता चला कि सिलेंडर फटने के बाद आग लगी थी"

दिल्ली के ही निखनेश ने बताया, "वह ठीक उसी समय पहुंचे जब धुआं उठना शुरू हुआ था। जैसे ही हम अपने हॉस्टल पहुंचे, हमने धुएं के गुबार उठते देखे। असल में, हम कल रात यहां आकर पार्टी करने का प्लान बना रहे थे। मुझे लगता है कि कल डीजे पार्टी थी, मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता।"

गोवा के नाइट क्लब में जब आग लगी, तब डीजे नाइट चल रही थी। फ्लोर पर डांस हो रहा था और तभी आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। हादसे के वक्त 100 से 150 लोग डांस फ्लोर पर चश्मदीदों ने बताया कि जब आग लगी तो डांस फ्लोर पर 100 से 150 लोग थे। घबराहट में, कई लोग नीचे किचन एरिया में भागे, जहां वे स्टाफ सदस्यों के साथ फंस गए। अधिकारियों ने बताया कि ज्यादातर पीड़ित किचन के कर्मचारी थे; मरने वालों में तीन महिलाएं और कई टूरिस्ट शामिल थे। बिर्च के सुरक्षा गार्ड संजय कुमार गुप्ता ने मुताबिक, यह घटना रात 11 से 12 बजे के बीच हुई। अचानक आग लग गई तब मैं गेट पर था। एक डीजे, डांसर यहां आने वाले थे, और भीड़ बहुत बढ़ने वाली थी। हैदराबाद की फातिमा शेख ने बताया कि लोग जान बचाने के लिए किचन की ओर दौड़े लेकिन वो लोग यह नहीं जानते थे कि वह रास्ता बंद है।