डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। परिसीमन विधेयक को लेकर विपक्षी दलों के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। रविवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के नेतृत्व में INDI ब्लॉक के नेताओं ने चेन्नई में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) प्रमुख एमके स्टालिन से मुलाकात कर विधेयक का विरोध करने के लिए समर्थन मांगा।

हालांकि, इस बैठक के बाद भी स्टालिन ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी इस विधेयक का समर्थन जारी रखेगी। बैठक के बाद क्या बोले राहुल? बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि डीएमके ने इस बिल पर क्या कहा या क्या किया है। राहुल गांधी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, हमें नहीं पता कि DMK ने क्या कहा या क्या किया है। मैं आपको बता रहा हूं कि हमने क्या चर्चा की और भाई स्टालिन से क्या कहा। हमने उनसे कहा कि यह तमिल संस्कृति, तमिल भाषा, तमिल लोगों, भारतीय संघ और भारत के लिए खतरा है। और उनको सभी देशभक्त लोगों की तरह, इस खतरे के खिलाफ खड़ा होना चाहिए।

स्टालिन ने साफ किया रुख दूसरी ओर, समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, एमके स्टालिन ने साफ किया कि डीएमके ने अपने रुख में कोई बदलाव नहीं किया है। स्टालिन ने कहा कि यदि यह परिसीमन बिल संसद में गिर जाता है, तो तमिलनाडु को मिलने वाली थोड़ी-बहुत सुरक्षा भी समाप्त हो जाएगी।

उन्होंने तर्क दिया कि कांग्रेस और सहयोगी दलों की ओर से कोई ठोस विकल्प नहीं दिए जाने के कारण उनके पास इस बिल का समर्थन करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। स्टालिन ने आगे कहा, अगर 1971 की जनगणना के आधार पर परिसीमन किया जाता है, तो तमिलनाडु और पूरे दक्षिणी राज्यों पर बुरा असर पड़ेगा। खासकर दक्षिणी राज्यों की राजनीतिक पार्टियों के लिए यह अस्तित्व की लड़ाई है। इन हालात में इस बिल को सपोर्ट करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है।

उन्होंने कहा, संसद में अपनी ताकत का इस्तेमाल करके हमने अगले 25 सालों के लिए तमिलनाडु का राजनीतिक भविष्य सुरक्षित कर लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले पर भावुक होकर या बिना सोचे-समझे फैसला लेने की कोई गुंजाइश नहीं है और उनके लिए तमिलनाडु का हित सबसे पहले आता है।

चेन्नई में हुई बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अगुवाई में विपक्षी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को चेन्नई के अलवरपेट स्थित स्टालिन के आवास पर एक घंटे से अधिक समय तक चर्चा की। इस बैठक में कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, माकपा महासचिव एमए बेबी, डीके शिवकुमार, वीडी सतीशन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी शामिल थे।

गौरतलब है कि अप्रैल विधानसभा चुनावों के बाद कांग्रेस द्वारा टीवीके के साथ हाथ मिलाने के बाद यह पहला अवसर था जब राहुल गांधी स्टालिन से मिलने पहुंचे, वहीं सोनिया गांधी भी पहली बार स्टालिन के अलवरपेट स्थित आवास पर गईं।

'पता नहीं', INDI बैठक के कुछ ही मिनट बाद स्टालिन की DMK ने परिसीमन पर यू-टर्न से किया इनकार, चौंके राहुल गांधी डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। परिसीमन बिल को लेकर देश की सियासत और विपक्षी खेमे में बड़ी हलचल मची हुई है। सोमवार को संसद में लोकसभा की विशेष बैठक से ठीक पहले कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने चेन्नई पहुंचकर डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन को मनाने की पुरजोर कोशिश की, ताकि वे केंद्र सरकार के बदले हुए परिसीमन बिल का विरोध करें।

हालांकि, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बावजूद स्टालिन ने अपने रुख में कोई नरमी नहीं दिखाई और बिल के समर्थन पर कायम रहे। बैठक के बाद तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने साफ तौर पर कहा कि परिसीमन बिल का समर्थन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व वाली विपक्षी पार्टियों ने कोई दूसरा रास्ता नहीं सुझाया है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके लिए तमिलनाडु का हित सबसे पहले आता है।

संसद में संख्या बल की चुनौतियों के बीच कांग्रेस के शीर्ष तीन नेताओं का खुद चेन्नई जाना दिखाता है कि पार्टी स्टालिन को वापस साथ लाने के लिए कितनी गंभीर और बेताब थी, लेकिन यह कवायद सफल नहीं हो सकी।

कैसे बिगड़ा सालों पुराना गठबंधन? हाल के समय तक डीएमके और कांग्रेस परिसीमन के मुद्दे पर एक ही पाले में खड़े नजर आते थे। पूर्व में जब बिल का पिछला प्रारूप संसद में गिर गया था, तब स्टालिन ने इसका श्रेय INDI ब्लॉक सहित विपक्षी सांसदों को दिया था। दोनों दल 2021 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में साथ मिलकर लड़े थे और एक मजबूत साझेदारी के रूप में देखे जाते थे।

हालांकि, 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे की बातचीत के दौरान रिश्तों में खटास दिखाई देने लगी थी। चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी और स्टालिन ने एक साथ मंच साझा नहीं किया था, जिससे अंदरूनी तनाव की खबरें सामने आईं।

कई रिपोर्ट्स में यह बात भी सामने आई कि तमिलनाडु कांग्रेस के एक हिस्से में मतदान से पहले ही अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम के साथ तालमेल को लेकर चर्चा चल रही थी। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने डीएमके के साथ गठबंधन में 28 सीटों पर चुनाव लड़ा और पांच सीटें जीतने में कामयाब रही।

चार मई को आए चुनावी नतीजों ने तमिलनाडु की राजनीति को चौंका दिया। टीवीके ने 234 सदस्यीय विधानसभा में 108 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरने में सफलता पाई, जो बहुमत के 118 के आंकड़े से दस सीट कम थीं। इस परिणाम के साथ डीएमके सत्ता से बाहर हो गई और स्टालिन स्वयं अपनी कोलाथुर सीट से चुनाव हार गए, जिससे पार्टी को बड़ा झटका लगा।

डीएमके छोड़ टीवीके के साथ गई कांग्रेस नतीजों के दो दिन बाद, छह मई को कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने घोषणा की कि पार्टी डीएमके के साथ अपना गठबंधन खत्म कर रही है और विजय का समर्थन करेगी। कांग्रेस का कहना था कि वह जनादेश का सम्मान करते हुए भाजपा को सत्ता से बाहर रखना चाहती है, बशर्ते टीवीके भाजपा या उसके सहयोगियों से समर्थन न ले।

कांग्रेस, वाम दलों, वीसीके और आईयूएमएल के साथ मिलकर विजय 120 विधायकों के आंकड़े तक पहुंचे और दस मई को राहुल गांधी की मौजूदगी में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हालांकि, नौ सदस्यीय मंत्रिमंडल में कांग्रेस के किसी नेता को जगह नहीं मिली।

डीएमके ने इस कदम को विश्वासघात करार दिया। पार्टी नेताओं का आरोप था कि चुनाव प्रचार के दौरान स्टालिन ने राहुल गांधी से संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, और गठबंधन तोड़ने से पहले भी उनसे कोई चर्चा नहीं की गई। स्टालिन ने यह भी कहा था कि गठबंधन के सहारे जीते कांग्रेस विधायक नतीजों के बाद अन्ना अरिवालयम नहीं पहुंचे।

दूसरी ओर, कांग्रेस ने इसे चुनावी नतीजों के आधार पर लिया गया राजनीतिक फैसला बताया। इस घटनाक्रम के बाद डीएमके के पास कांग्रेस को स्वाभाविक सहयोगी मानने का कोई ठोस आधार नहीं बचा। बदला हुआ प्रस्ताव और डीएमके की शर्तें केंद्र सरकार का संशोधित प्रस्ताव परिसीमन को महिला आरक्षण से जोड़ता है और लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों में बढ़ोतरी की बात करता है, जिसके तहत नई लोकसभा में लगभग 850 सीटें होने की चर्चा है।

पहले डीएमके ने जनसंख्या आधारित पुनर्वितरण का यह कहते हुए विरोध किया था कि इससे उन राज्यों को नुकसान होगा जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में सफलता हासिल की है। स्टालिन ने लोकसभा सीटों में तमिलनाडु के 7.18 प्रतिशत हिस्से को सुरक्षित रखने की मांग की थी।

शनिवार, 28 नवंबर को अन्ना अरिवालयम में डीएमके सांसदों की बैठक के बाद पार्टी ने बदले हुए बिल का समर्थन करने का निर्णय लिया। डीएमके सांसद ए राजा ने कहा कि 7.18 प्रतिशत हिस्से की मांग को शामिल कर लिया गया है और पार्टी का समर्थन उन सुरक्षा प्रावधानों को दर्शाता है, न कि उसकी व्यापक राजनीति में किसी बदलाव को। उन्होंने यह भी कहा कि निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन की प्रक्रिया को लेकर आगे भी सुरक्षा उपाय जरूरी हैं।

इसके विपरीत, कांग्रेस इन संशोधनों का विरोध कर रही है। राहुल गांधी का कहना है कि सीटों में बढ़ोतरी और नए सीमांकन से भाजपा को राजनीतिक लाभ मिल सकता है, और महिला आरक्षण को डिलिमिटेशन से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

संसद का गणित संविधान संशोधन के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है, ऐसे में प्रत्येक वोट का महत्व काफी बढ़ जाता है। लोकसभा में डीएमके के 22 सांसद हैं, जबकि एनसीपी (एसपी) भी संशोधित प्रस्ताव के समर्थन में आ चुकी है।

क्योंकि डीएमके ने तमिलनाडु के लिए अपनी मांग के अनुरूप सुरक्षा हासिल कर ली है और राज्य में कांग्रेस के अलग रास्ता अपनाने के बाद उस पर गठबंधन की कोई बाध्यता नहीं रही, इसलिए स्टालिन अपने रुख पर अड़े रहे।