जेएनएन, भोपाल। फ्लैट और प्रॉपर्टी के नाम पर लोगों को करोड़ों रुपये का चूना लगाने वाले ‘बंटी-बबली’ यानी बिल्डर दंपती संदीप और संगीता रमतानी का ठगी का नेटवर्क भोपाल से लेकर जबलपुर और पंजाब तक फैला हुआ था।

दोनों के खिलाफ अलग-अलग जगह शिकायतें और मामले दर्ज हैं। पुलिस की पड़ताल में करीब 15 स्थायी वारंट मिलने की जानकारी सामने आई है। इसमें पंजाब के रोपड़ से भी चेक बाउंस के मामले में केस दर्ज था और उसके खिलाफ वारंट भी जारी किया गया था।

गिरफ्तारी से बचने के लिए संदीप हुलिया बदलकर भोपाल में रह रहा था, जबकि उसकी पत्नी संगीता मायके में रह रही थी। पुलिस ने तकनीकी जानकारी के आधार पर उसकी पहचान की। शुक्रवार रात भोपाल की अयोध्या नगर थाना पुलिस ने आरोपित दंपती को गिरफ्तार किया। बिल्डर दंपती को पुलिस ने तीन दिन की रिमांड पर लिया है। पुलिस की जांच में सामने आया कि दंपती ने ठगी से जुटाई गई रकम का एक हिस्सा दुबई में अय्याशी पर खर्च किया।