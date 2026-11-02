RERA में सुधार के लिए FPCE ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, नियमों में इन 5 बड़े बदलावों की मांग

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। फोरम फॉर पीपल्स कलेक्टिव एफर्ट्स (FPCE) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। FPCE ने रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट (RERA) के कानूनों में बदलाव की मांग की है। FPCE का कहना है कि कानूनों में बदलाव किया जाए, ताकि घर खरीदारों की सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके।

बता दें कि फोरम फॉर पीपल्स कलेक्टिव एफर्ट्स ने ही रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट के लिए चले आंदोलन का नेतृत्व किया था। पत्र में क्या-क्या? पीएम मोदी को लिखे गए अपने पत्र में, FPCE ने मांग की है कि रियल एस्टेट सेक्टर के प्रमोशन और विकास को, घर खरीदारों की सुरक्षा से जुड़े कानूनी ढांचे से अलग किया जाना चाहिए। इसने RERA को एक समर्पित 'रियल एस्टेट होमबायर प्रोटेक्शन एक्ट' (घर खरीदार सुरक्षा कानून) के रूप में फिर से लागू करने की भी मांग की है, जिसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता सुरक्षा हो।